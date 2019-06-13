Сын легендарного российского голкипера зарезал мать и получил ножом в грудь от брата

Старший сын легендарного российского хоккеиста Максима Соколова убил родную мать, а затем пытался покончить с собой. Младший сын Соколова – Арсений – сумел спастись.

Максим Соколов соцсети

Он сейчас находится под наблюдением врачей – у 15-летнего мальчика глубочайший шок. Трагедия произошла в доме спортсмена в маленьком посёлке Романовка во Всеволожском районе Ленинградской области.

Когда соседи прибежали на крики Арсения, что старший брат сошел с ума и убивает маму, они увидели на полу прихожей лежащее тело супруги Максима Соколова. Рядом лежал истекающий кровью его старший сын Максим Соколов-младший (хоккеист СКА-1946) - он пытался покончить с собой, сообщает Telegram-канал Baza.

Максим Соколов-младший

Максим Соколов-младший соцсети

Арсений, увидев труп матери, попытался добить брата и, выхватив нож, несколько раз ударил Максима им в грудь. Тот выжил – и сейчас находится в реанимации.

Как позже рассказал мальчик, он слушал музыку, когда в комнату неожиданно вошёл брат. У него в руках был нож, и он буднично сказал: "Сейчас я тебя убью". Арсений успел сбежать к соседям.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео с дочкой легендарного российского теннисиста Евгения Кафельникова, где она с изрезанными руками принимает помощь врачей.

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