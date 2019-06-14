Стало известно, кто на самом деле убил жену легендарного российского вратаря

Младший сын легендарного российского хоккеиста Максима Соколова Арсений задержан по подозрению в убийстве матери и покушении на старшего брата.

"Следователи допросили некоторых жителей коттеджного поселка, проживающих в непосредственной близости от места преступления, а также мужа погибшей женщины и ее несовершеннолетнего сына. По подозрению в совершении преступления следователем СКР в процессуальном порядке задержан 15-летний сын погибшей женщины", – говорится в сообщении Следкома РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

13 июня в поселке Новая Романовка Ленинградской области была убита супруга вице-чемпиона мира по хоккею Максима Соколова Ирина. 45-летней женщине перерезали горло.

Кроме того, с тяжелыми ранениями в области груди и шеи был обнаружен 18-летний Максим Соколов-младший, который изначально считался подозреваемым в убийстве и попытке самоубийства.

Следственный комитет России 14 июня обнародовал видео с места убийства Ирины Соколовой.

15-летний сын Соколовых Арсений заявил, что его брат якобы готовил ритуальное убийство себя и всей семьи.

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