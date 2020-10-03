"В хоккей играют настоящие мужчины, трус не играет в хоккей". Это слова из популярной песни о самой быстрой игре. Ее нам подарила Канада. Игру довольно травмоопасную, в которой много нарушений на грани фола, а иногда – и за гранью. Матчи хоккеистов во многих странах собирают заполненные до отказа трибуны вместительных арен. Матчи НХЛ, чемпионатов мира, Олимпийских игр собирают многочисленную аудиторию болельщиков.

Хоккей любят, им интересуются и многие читатели OBOZREVATEL, которые хотят знать больше об игре, особенно – об НХЛ. Как обычно, OBOZREVATEL идет навстречу пожеланиям своих читателей, и в сегодняшнем материале – цифры и факты большого хоккея.

26 ноября 1917 года. В Монреале образована первая в мире профессиональная хоккейная лига – НХЛ, в которую вошли пять канадских клубов.

31 января 1920 года. Форвард "Квебек Бульдогс" Джо Малоун в матче с "Торонто Сент-Патрикс" (10:6) забросил 7 шайб. Этот рекорд держится в НХЛ до сих пор.

17 декабря 1924 года. На восьмом году существования в НХЛ зафиксирована первая нулевая ничья. Отличились вратари "Гамильтон Тайгерс" и "Оттава Сенаторз".

16 февраля 1936 года. В решающем матче хоккейного турнира на Играх в Гармиш-Партенкирхене непобедимые дотоле канадцы, представленные командой "Порт-Артур Бэаркэтс", проиграли сборной Великобритании – 1:2. Главным творцом сенсации стал голкипер британцев Джеймс Фостер.

25 февраля 1940 года. Прошла первая в истории ТВ-трансляция хоккейного матча. Зрители нью-йоркского канала посмотрели игру НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" – "Монреаль Канадиенс" (6:2).

11 ноября 1943 года. В матче "Босто" – "Чикаго" (4:6) впервые в истории хоккея заброшена шайба в пустые ворота. Отличился нападающий "блэкхоукс" Клинт Смит.

26 августа 1961 года. В Торонто открыт Зал хоккейной славы. В день открытия свои места в музее обрели первые 12 постояльцев. №1 стал великий вратарь "Монреаля" Джордж Везина.

2 марта 1969 года. В НХЛ впервые был покорен рубеж в 100 набранных за сезон очков по системе "гол+пас". Забросив две шайбы в ворота "Питтсбурга", заветной отметки достиг форвард "Бостона" Фил Эспозито. Не успокоившись на этом, к концу сезона лидер "медведей" довел свой рекорд до 126 очков.

27 августа 1981 года. В автомобильной аварии под Москвой погиб Валерий Харламов, по мнению многих – лучший левый крайний в истории мирового хоккея.

13 сентября 1981 года. В Монреале в финале Кубка Канады сборная СССР неожиданно разгромила хозяев со счетом 8:1.

20 апреля 1984 года. Четвертьфинальная игра Кубка Стэнли "Монреаль" – "Квебек" (5:3) ознаменовалась грандиозной дракой: игроки суммарно получили 252 штрафные минуты.

5 октября 1989 года. Сбежавший из СССР экс-форвард ЦСКА Александр Могильный дебютировал в НХЛ за "Баффало". В матче с "Квебеком" (4:3) забросил первую шайбу в лиге через 20 секунд после выхода на лед.

5 марта 2004 года. В матче "Филадельфия" – "Оттава" (5:3) команды набрали суммарно 419 минут штрафа – это антирекорд НХЛ.

24 ноября 2015 года. Международная федерация хоккея приняла решение при ничейном исходе основного времени проводить овертаймы не 4 на 4, как было ранее, а 3 на 3 игрока.

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