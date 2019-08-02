Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости хоккея

Сошли с ума: в Китае хоккеисты жестоко избили соперника во время матча — видео

Читать материал на украинском

Китайские хоккеисты на Национальных молодежных играх избили игрока команды соперника, который не сопротивлялся.

Инцидент произошел на матче команд из Шэньчжэня и Гонконга. Первая проигрывала со счетом 2:11. В этот момент началась массовая драка между находившимися на льду игроками.

В одной из стычек два хоккеиста уступающей команды не выдержали и начали сильно избивать игрока соперника, который не оказывал им никакого сопротивления.

Новости
Закарпатские болельщики жестоко избили судью — фото

Позднее стало известно, что пострадавший игрок Гонконга не получил серьезных травм. Федерация хоккея Китая провела расследование и дисквалифицировала провинившихся хоккеистов из Шэньчжэня на год.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее детский футбольный турнир в Мексике перерос в грандиозную драку.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Китай
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel