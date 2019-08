Сошли с ума: в Китае хоккеисты жестоко избили соперника во время матча — видео

Китайские хоккеисты на Национальных молодежных играх избили игрока команды соперника, который не сопротивлялся.

Инцидент произошел на матче команд из Шэньчжэня и Гонконга. Первая проигрывала со счетом 2:11. В этот момент началась массовая драка между находившимися на льду игроками.

Things got very ugly in a Wednesday clash between Hong Kong and Shenzhen at the National Youth Games in Chengde, China #hockeyfight pic.twitter.com/8P6QdjUa5T