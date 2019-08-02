Сошли с ума: в Китае хоккеисты жестоко избили соперника во время матча — видео

Китайские хоккеисты на Национальных молодежных играх избили игрока команды соперника, который не сопротивлялся.

Инцидент произошел на матче команд из Шэньчжэня и Гонконга. Первая проигрывала со счетом 2:11. В этот момент началась массовая драка между находившимися на льду игроками.

Things got very ugly in a Wednesday clash between Hong Kong and Shenzhen at the National Youth Games in Chengde, China #hockeyfight pic.twitter.com/8P6QdjUa5T — HockeyTroll.ca (@Hockeytroll_ca) 1 августа 2019 г.

В одной из стычек два хоккеиста уступающей команды не выдержали и начали сильно избивать игрока соперника, который не оказывал им никакого сопротивления.

Позднее стало известно, что пострадавший игрок Гонконга не получил серьезных травм. Федерация хоккея Китая провела расследование и дисквалифицировала провинившихся хоккеистов из Шэньчжэня на год.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее детский футбольный турнир в Мексике перерос в грандиозную драку.

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