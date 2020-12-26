"Сокол" всухую обыграл "Днепр" и добыл четвертую победу подряд в УХЛ Париматч

26 декабря, матчем между херсонским "Днепром" и киевским "Соколом" стартовал 21-й тур регулярного чемпионата УХЛ Париматч.

Явно активнее первый период провел "Сокол", завладев преимуществом уже на пятой минуте матча. Гончаренко забросил третью шайбу в сезоне и открыл счет в матче. До конца первого периода "Днепр" "горел" 0:3 - еще по шайбе забросили Рубан и Гильманов, обеспечив "Соколу" комфортное преимущество перед первым перерывом.

Во второй двадцатиминутке "щуки" более слаженно действовали в обороне и стали агрессивнее атаковать, но отыграть хотя бы одну пропущенную шайбу во втором периоде у них так и не удалось, а на перерыв клубы ушли с таким же счетом - 0:3.

В третьем отрезке встречи болельщики также не увидели заброшенных шайб. Херсонцы все силы бросили на то, чтобы отыграться и совершить второй волевой камбэк подряд, но "Сокол" не позволил "щукам" часто беспокоить Кубрицкого и помогли записать своему голкиперу четвертый "сухарь" в текущем розыгрыше УХЛ Париматч.

Таким образом "Сокол" оформил четвертую победу подряд, а "Днепр" уступил во втором домашнем матче кряду.

"Днепр" - "Сокол" 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 Гончаренко (Кузьменко, Сиротенко, 05:10; 0:2 Рубан (Михнов, Голубич), 13:02; 0:3 Гильманов (Гончаренко, Смирнов), 17:38;

Днепр: Хомутов (Петров); Дорофеев - Ратушный, Белоусов - Декало, Афанасьев (К) - Матусевич, Мельник - Никонов; Швецов - Гасников (А) - Вишняков, Янишевский (А) - Крысанов - Воробьёв, Панасенко - Чернышенко - Каракулько, Целогородцев - Брага - Тимченко.

Сокол: Кубрицкий (Пеленский); Олендаренко - Голубич, Сысак - Платонов, Фирсов - Белинский, Васильев - Коржилецкий; Рубан - Кузьменко - Михнов (А), Морозов (К) - Ступак - Павленко, Гильманов - Смирнов - Середницкий, Гончаренко - Панченко - Сиротенко.