'Сокол' всухую обыграл 'Белый Барс' и закрепился на третьем месте

В Белой Церкви состоялся матч 8-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги Париматч, в котором "Белый Барс" принимал киевский "Сокол".

Уже на первый перерыв команды уходили при явном преимуществе "Сокола" – сначала точным броском от синей линии счёт открыл Илья Олендаренко, а за 16 секунд до конца первого периода ещё одной заброшенной шайбой отметился Антон Рубан.

В середине второго периода итоговый, как оказалось, счёт, установил лучший бомбардир киевлян Богдан Середницкий.

Первая "сухая" победа "Сокола" позволила команде Олега Шафаренко закрепиться на третьем месте в турнирной таблице. Херсонский "Днепр" отстаёт на 3 очка, а "Кременчук" опережает киевлян на 2 балла.

"Белый Барс" - "Сокол" 0:3 (0:2; 0:1; 0:0)

Шайбы: 0:1 Олендаренко (Панченко), 13:41. 0:2 Рубан (Нименко, Михнов), 19:44. 0:3 Середницкий (Сысак, Панченко), 34:41.

Белый Барс: Кучер (Полгородник); Грицюк - Гребеник (К), Логач - Ядловский (А), Будько - Портной, Киселёв - ; Благой (А) - Даниленко - Мороз, Грабовецкий - Петрошенко - Бородай, Койда - Резюк - Резюк, Фурсенко - Собко - Трошкин.

Сокол: Кубрицкий (Пеленский); Олендаренко - Голубич, Сысак - Платонов, Фирсов - Павлов, Сушков - ; Рубан - Нименко (А) - Михнов (А), Морозов (К) - Симчук - Павленко, Середницкий - Панченко - Ступак, Гончаренко - Пойманов - Сиротенко.