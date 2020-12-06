'Сокол' в овертайме обыграл 'Кременчук' и вышел на второе место в таблице

5 декабря, во втором матче 14-го тура регулярного чемпионата УХЛ Париматч свою вторую очную встречу в сезоне провели киевский "Сокол" и "Кременчук".

Первый период команды провели в острой борьбе, не позволяя противникам завладеть даже минимальным преимуществом. И даже при обилии опасных и острых голевых моментов вратари оставили на замке свои ворота, отправившись на перерыв с нулями на табло.

Во второй двадцатиминутке кременчужане насели на ворота "Сокола", стараясь завладеть преимуществом в игре. И хоть команды раз за разом обменивались острыми выпадами, но на экваторе периода именно у команды Савицкого удалось открыть счёт - Тютченко с передачи Киселева прошил Кубрицкого, изменив сценарий этого матча.

И хоть после пропущенной шайбы "соколята" все силы бросили в атаку, но под конец периода пропустили ещё раз - во второй раз Кубрицкого прошил самый результативный форвард "Кременчука" Денискин. Отыгрываться "Сокол" начал только на последней минуте второй двадцатиминутки, когда в формате 5 на 3 отличился Голубич.

Большую часть третьего периода команды отыграли всухую, зная цену каждой ошибки. Команды играли в открытый хоккей, однако реализовать свои моменты у них за первые 10 минут третьего отрезка встречи так и не вышло.

Спустя пять минут острые и частые атаки "Сокола" дали свои результативные плоды - Голубич оформил дубль и сравнял цифры на табло. Вплоть до последних минут основного времени команды отыграли без заброшенных шайб и матч перешёл в овертайм.

В дополнительном времени победную шайбу на свой счёт записал Рубан, а команды разделили 3 очка в пользу "Сокола". Таким образом занял чистое второе место в турнирной таблице, с отставанием на 1 балл от "Донбасса".

"Сокол" — "Кременчук" 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 Тютченко (Киселев, Серанов), 30:35; 0:2 Денискин (Хришпенц, Дубинин), 36:55; 1:2 Голубич (Олендаренко), 38:41; 2:2 Голубич (Нименко, Сиротенко), 3:2 Рубан (Гильманов), 62:30.

Сокол: Кубрицкий (Пеленский); Олендаренко - Голубич, Сысак - Платонов, Фирсов - Павлов, Сушков - Гончаренко; Рубан - Ступак - Нименко (А), Морозов (К) - Симчук - Павленко, Гильманов - Смирнов - Середницкий, Пойманов - Панченко - Сиротенко.

Кременчук: Гордюшин (Корниенко); Яковлев - Алексюк, Хришпенц - Боевых, Грицких - Александров; Киселёв (К) - Серанов - Тютченко, Созонов - Пукс (А) - Орлов, Савченко - Гриценко (А) - Ворона, Коробов - Дубинин - Денискин.