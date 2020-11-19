"Сокол" сенсационно победил "Донбасс", "Кременчук" одолел Краматорск в УХЛ Париматч. Видео

В среду, 18 ноября, киевский "Сокол" сенсационно победил "Донбасс", который считался фаворитом поединка УХЛ Париматч, и прервал восьмиматчевую победную серию гостей.

Ближе к середине первого периода столичный клуб вел со счетом 2:0 после шайб Андрея Михнова и Феликса Морозова. Во второй двадцатиминутке донецкая команда серьезно насела на ворота Дмитрия Кубрицкого, но уверенная игра голкипера позволила "Соколу" не только не пропустить, но и увеличить свое преимущество до трех голов благодаря дублю Морозова.

В самом начале третьего периода Евгений Монс воспользовался большинством и забил первую шайбу "Донбасса" в матче, но на большее гостей не хватило. Киевляне умело сдерживали атаки соперника и победили со счетом 3:1.

"Сокол" – "Донбасс" 3:1 (2:0; 1:0; 0:1)

Шайбы: 1:0 Михнов (Нименко, Симчук), 04:50. 2:0 Морозов (Павленко), 08:37. 3:0 Морозов (Симчук, Павленко), 35:43. 3:1 Монс (Буценко, Пангелов-Юлдашев – больш.), 40:58.

"Сокол": Кубрицкий (Пеленский); Олендаренко – Голубич, Сысак – Платонов, Фирсов – Павлов, Сушков – Сиротенко; Рубан – Нименко (А) – Михнов (А), Павленко – Симчук – Морозов (К), Середницкий – Панченко – Ступак, Гончаренко – Смирнов – Пойманов.

"Донбасс": Дьяченко (Трифонов – с 08:37); Пангелов-Юлдашев (К) – Журавлев, Кожевников – Кобелев, Игнатенко – Григорьев; Монс – Туркин (А) – Казаковцев, Шишлянников – Бирюков – Сигарев, Милехин – Буценко – Коренчук (А), Пересунько – Карамнов – Разумов.

"Кременчук" закрепился на втором месте в таблице, победив "Краматорск" УХЛ

В другом поединке, который состоялся 18 ноября, "Кременчук" на своей площадке разобрался с "Краматорском" и закрепился на втором месте в турнирной таблице, догнав "Донбасс".

Гости острее начали матч, но голкипер "горожан" Новицкий не один раз спасал свою команду. На 14-й минуте хозяева открыли счет усилиями Яковлева, который совершил точный бросок со средней дистанции. За 20 секунд до первого перерыва "Кременчук" мог удвоить преимущество в меньшинстве, но Денискин не смог переиграть Шевчука во время буллита.

"Краматорску" удалось реализовать большинство уже на первых секундах второго периода и сравнять счет на табло после добивания Кривошапкина. Как оказалось, эта шайба стала для гостей последней в поединке. На 31-й и 35-й минутах "горожане" отличились дважды усилиями Коробова и Серанова, а в заключительном отрезке встречи окончательный результат установил Коробов, сделавший дубль.

Хоккеист "Краматорска" отметился не только двумя шайбами, но и дракой с Павлом Тараном сразу после окончания второго периода, к которой впоследствии подключились игроки обеих команд.

"Кременчук" – "Краматорск" 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – Яковлев (Денискин), 13:45; 1:1 – Кривошапкин (Полухин - Столяренко), 20:20; 2:1 – Коробов (Денискин), 30:22; 3:1 – Серанов (Киселев),34:00; 4:1 – Коробов (Денискин), 56:24.

"Кременчук": Новицкий (Гордюшин); Алексюк – Григорян, Хришпенц – Боевых, Грицких – Толстушко, Яковлев – Варава; Киселев – Серанов – Созонов, Савицкий – Волков – Ворона, Пукс – Гриценко – Орлов, Коробов – Дубинин – Денискин.

"Краматорск": Шевчук (Короваев); Полухин – Таран, Зуев – Гринкевич, Пахмурин – Воронин, Панков – Гринь (А) – Столяренко – Жвачкин (А), Кривошапкин – Карпенко (К) – Халин, Цыпнятов – Сурсов – Подзиньш, Геворкян.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Донбасс" отыгрался с 0:2 и одержал победу над черкасским "Днепром".