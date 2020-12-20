"Сокол" победил в УХЛ, проигрывая 0:3

20 декабря в Броварах состоялся заключительный поединок 19-го тура УХЛ Париматч, в котором "Ледяные Волки" принимали киевский "Сокол". И даже несмотря на то, что команды располагались на разных "полюсах" турнирной таблицы, Киевское дерби получилось на славу.

Уже после первого периода "Сокол" горел 0:2. Гости часто применяли высокий прессинг, пытаясь таким образом повлиять на соперника, заставить его чаще ошибаться в своей зоне. В свою очередь "Волкам" это не мешало демонстрировать свою игру и создавать голевые моменты за счет позиционных атак. Ничейный счет, при равной игре продержался до 8 минуты. Затем, нападающий хозяев площадки Анкундинов использовал ошибку защитника гостей и вывел хозяев вперед 1:0. У "Сокола" было две возможности сравнять счет, но в обоих моментах здорово сыграл вратарь Стельмах. Сперва он справился с броском Морозова, а затем и Павленко.

За минуту до конца первого периода "Волки" еще раз забросили шайбу. В этот раз им удалась быстрая контратака, в которой отличились двое – Панков отдал превосходный пас, а Хеффернан – забил. На перерыв команды уходили при счете 2:0 в пользу хозяев площадки.

Результат второй двадцатиминутки еще больше добавил интригу в поединок. "Сокол" воспользовался двумя ошибками хозяев площадки и сократил счет к минимуму. Перед этим дублем отметился Хеффернан. У гостей шайбы на свой счет записали – Рубан и Павленко.

Стоит отметить, что еще при счете 3:0 в пользу "Волков", нападающий "Сокола" Павленко не реализовал стопроцентный голевой момент. С убойной позиции игрок просто не попал по воротам.

В заключительном периоде "Сокол" полностью завладел инициативой в игре, за счет которой и выиграл поединок. В отличие от гостей, "Волков" просто не хватило на все три двадцатиминутки.

Уже на 23 секунду нападающий "соколят" Олендаренко сравнял счет. А во второй половине третьего периода шайбы Смирнова, Голубича и Павленко обеспечили подопечным Шафаренко победу в матче.

Кроме голевой феерии, любители хоккея стали свидетелями красочной массовой драки, после которой на лавке штрафников оказалось семь игроков – трое из "Сокола" и четверо из "Волков".

Итоговый счет поединка – 6:3 в пользу "Сокола".

"Ледяные Волки" - "Сокол" 3:6 (2:0, 1:2, 0:4)

Шайбы: 1:0 – Анкундинов (Кича), 07:56; 2:0 – Хеффернан (Панков - Сурин), 18:52; 3:0 – Хеффернан (Панков – Сурин), 20:17; 3:1 – Рубан (Ступак), 28:02; 3:2 – Павленко (Морозов – Сысак), 30:48; 3:3 – Олендаренко (Морозов), 40:23; 3:4 – Смирнов (Рубан – Михнов), 51:22; 3:5 – Голубич (Павленко - Рубан), 54:02; 3:6 - Павленко (Морозов - Пойманов), 59:53.