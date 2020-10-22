"Сокол" обыграл "Мариуполь" и с победы стартовал в УХЛ Париматч

22 октября, на новой арене в Мариуполе состоялся исторический стартовый поединок пятого юбилейного сезона чемпионата УХЛ Париматч. В рамках первого поединка сезона сошлись абсолютный дебютант УХЛ "Мариуполь", а также возрожденный "Сокол".

С первых секунд матча команды вступили в активную борьбу, нанося массу атак на ворота противников - такие действия обусловлены тем, что оба клуба соскучились по официальным матчам и как можно скорее хотели отличиться в воротах противника.

Первыми свой шанс смогли реализовать киевляне - Богдан Середницкий прошил Тимура Мамедова и записал в свой актив первую шайбу сезона 2020/21. После заброшенной шайбы "Сокол" еще больше активизировался и забросил снова - на этот раз отличился Сергей Пойманов. Таким образом, на перерыв команды ушли с преимуществом клуба из Киева.

Второй период прошел в обилии атак и опасных выпадов от обоих клубов - хоккеисты имели достаточно много шансов увеличивать цифры на табло, но хороши были голкиперы. "Мариуполь" бежал вперед, чтобы отыграть пропущенные шайбы, а "Сокол" удерживал счет и не позволял противнику атаковать свои ворота. Именно поэтому второй период матча прошел без заброшенных голов, а на перерыв команды снова ушли с преимуществом киевлян.

Отыгрываться хозяева матча начали только в третьей двадцатиминутке, когда Даниил Костарев реализовал свой отличных сольный проход и стал автором первой шайбы в истории "Мариуполя".

Однако, забросить еще раз и сравнять цифры на табло у "Мариуполя" так и не вышло. Во второй половине третьего периода стоит отметить игру юного голкипера "Сокола" Никиту Пеленского, который не позволил своим оппонентам отличиться в его воротах и перевести игру в овертайм.

Таким образом, первый поединок сезона 2020/21 завершен победой возрожденного киевского "Сокола" со счетом 2:1.

"Мариуполь" - "Сокол" 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 Середницкий (Павленко), 10:54; 0:2 Пойманов (Кузьменко), 13:24; 1:2 Костарев (Кобяков), 42:06;

Мариуполь: Мамедов (Качула); Петрухно (А) - Сирченко, Мельников - Гуров, Костарев - Воронин, Филимонов; Агеев (А) - Мазур - Чердак (К), Луговой - Коваленко - Мостовой, Кобяков - Ромащенко - Бондаренко, Ухин - Дворник - Олейник.

ХК Сокол: Пеленский; (Кубрицкий); Олендаренко - Голубич, Сысак - Платонов, Фирсов - Павлов; Морозов (К) - Симчук - Нименко (А), Рубан - Кузьменко - Михнов (А), Середницкий - Панченко - Павленко, Гончаренко, Пойманов.