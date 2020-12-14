Скандал в украинском хоккее: чемпиону ОИ отказали в участии в выборах президента федерации. Все подробности

В украинском хоккее набирает обороты скандал вокруг выборов президента национальной Федерации (ФХУ), которые намечены на 18 декабря.

Причиной стал отказ организации регистрировать кандидатом на должность олимпийского чемпиона 1992 года Алексея Житника. Легендарного спортсмена якобы не выдвинула на выборы ни одна из региональных ячеек ФХУ за 35 дней до голосования.

Сам Житник выразил категорическое несогласие с таким решением организации, которой с 2006 года руководит Анатолий Брезвин. "Было все сделано вовремя от ячейки Федерации в Киевской области. Безальтернативные выборы – это вообще не выборы, а назначение", – сказал Алексей в интервью телеканалу ICTV.

Такая ситуация привела к ультиматуму со стороны профессиональных клубов, которые пригрозили уже с 1 января приостановить первенство Украинской хоккейной лиги (УХЛ), если выборы не пройдут демократично.

"Нас – спортсменов, тренеров, родителей, детей – вообще не считают за людей. Мы благодарны руководителям клубов и лиги, которые в последние 10-15 лет вкладывают в хоккей свои деньги", – прокомментировал скандал директор столичного "Сокола" Константин Симчук.

В свою очередь генеральный директор УХЛ Сергей Варламов выразил надежду на то, что бойкота клубами национального чемпионата удастся избежать. "Мы надеемся, что до этого не дойдет и мы сможем договориться с Федерацией, реконструировать ее, переделать так, чтобы участниками ФХУ были не только назначенные люди", – заявил знаменитый хоккеист.

Однако ФХУ во главе с Брезвиным уже заявила, что проведет выбора, как и планировала, с участием одного кандидата. Единственным шансом на то, чтобы избежать серьезного кризиса в отечественном хоккее, остается круглый стол с участием федерации и профессиональных клубов, который инициировал министр спорта страны Вадим Гутцайт.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне старта нового сезона УХЛ объявила о возвращении в лигу легендарного киевского "Сокола".