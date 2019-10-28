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28 октября • обновлено в 16:52
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Скандал дня: у звезды сборной России по хоккею оказалось гражданство США

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Звездный хоккеист сборной России Евгений Малкин оказался втянут в громкий скандал с проектом Mark.Space, в который он инвестировал четыре миллиона долларов.

Как оказалось во время сборов юридической информации, у нападающего "Питтсбург Пингвинс" оказалось гражданство США.

"Имя Малкина всплыло, когда мы готовили пакет документов, собирали стандартную информацию, задавали вопросы о бенефициарах и их гражданстве. Эти вопросы вызвали у кураторов проекта напряжение. Потом сказали, что в проекте есть гражданин США. Узнал я об этом, только когда пришел загранпаспорт Малкин", – рассказал сайту Sports.ru юрист Дмитрий Мачихин.

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Евгений Малкин

Евгений Малкин

Отметим, что проект Mark.Space, который был запущен как стартап, специализируется на криптовалюте, однако терпит огромные убытки.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская биатлонистка Ольга Подчуфарова решила сбежать из команды и выступать за сборную Словении.

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Персона
Евгений Малкин
Тег
сборная России по хоккею
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