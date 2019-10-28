Скандал дня: у звезды сборной России по хоккею оказалось гражданство США

Звездный хоккеист сборной России Евгений Малкин оказался втянут в громкий скандал с проектом Mark.Space, в который он инвестировал четыре миллиона долларов.

Как оказалось во время сборов юридической информации, у нападающего "Питтсбург Пингвинс" оказалось гражданство США.

"Имя Малкина всплыло, когда мы готовили пакет документов, собирали стандартную информацию, задавали вопросы о бенефициарах и их гражданстве. Эти вопросы вызвали у кураторов проекта напряжение. Потом сказали, что в проекте есть гражданин США. Узнал я об этом, только когда пришел загранпаспорт Малкин", – рассказал сайту Sports.ru юрист Дмитрий Мачихин.

Евгений Малкин

Отметим, что проект Mark.Space, который был запущен как стартап, специализируется на криптовалюте, однако терпит огромные убытки.

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