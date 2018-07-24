Шведский защитник умер от таинственной болезни

Защитник клуба "Харнесанд" 21-летний Йеспер Нордин внезапно умер накануне тренировки своей команды..Молодой хоккеист за карьеру провёл 44 игры в первом дивизионе чемпионата Швеции. Врачи теряются в догадках и пока не могут установить причину и заболевание, которое привело к трагическому исходу.

"Нордин никогда не был лучшим бомбардиром, но всегда был трудолюбивым защитником, который отдавал команде всё. Мы запомним Йеспера как хорошего друга и человека и никогда не забудем его улыбки", — сообщается на официальном сайте клуба "Харнёсанд".

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Свои соболезнования также выказал лучший друг хоккеиста нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Адриан Кемпе.

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