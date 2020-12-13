Шайба Лихачева в овертайме принесла победу 'Мариуполю' над 'Белым Барсом'

12 декабря, стартовал 17-й тур регулярного чемпионата УХЛ Париматч - "Белый Барс" принимал "Мариуполь".

Увереннее первый период начали гости - уже на третьей минуте встречи Коваленко прошил Кучера и открыл счет в матче. Однако, после этого белоцерковцы взяли себя в руки и забросили две шайбы за одну минуту, минимально выйдя вперед. Казалось, что на первый перерыв команды уйдут с преимуществом "Белого Барса", но под завесу периода у "Мариуполя" выстрелило большинство - Фроленко забросил первую шайбу в составе "чаек" и сравнял цифры на табло.

В отличие от первой, вторая двадцатиминутка прошла под диктовку "Белого Барса". Подопечные Буценко собрались после разгромного поражения от "Днепра" и за следующие 20 минут матча дважды расписались в воротах "Мариуполя", сделав счет 4:2 на табло. В составе белоцерковцев по шайбе на свой счет записали Благой и Удовиченко, а "чайки" при всех попытках отыграться так и не смогли сократить отставание.

Третий отрезок встречи "Мариуполь" начал с быстрой заброшенной шайбы - Коваленко сделал дубль и сократил отставание "чаек" до минимального. А спустя половину периода Кобяков в большинстве снова сравнял счет и заставил команды начинать все сначала.

Сначала командам начинать пришлось уже в овертайме, где сильнее оказались гости площадки - за 7 секунд до конца овертайма Лихачев прошил Кучера и оформил вторую волевую победу подряд для "Мариуполя". Таким образом, команды разделили 3 очка в пользу "чаек".

"Белый Барс" - "Мариуполь" 4:5 (2:2, 2:0, 0:2, 0:1)

Шайбы: 0:1 Коваленко (Дурдыев, Корчоха), 03:22; 1:1 Грабовецкий (Петрошенко, Ядловский), 06:22; 2:1 Бородай (Благой), 07:27; 2:2 Фроленко (Лихачев, Луговой, больш.), 16:01; 3:2 Благой (Бородай, Гребеник, больш), 27:11; 4:2 Удовиченко (Грицюк), 31:47; 4:3 Коваленко (Чердак), 41:27; 4:4 Кобяков (Мельников, Мостовой, больш.), 51:08; 4:5 Лихачев (Фроленко, Бондаренко, меньш.), 64:53.