Канадский экс-нападающий омского хоккейного клуба "Авангард" Максим Тальбо в подкасте Пола Биссоннетта и Райана Уитни крайне негативно вспомнил о своем этапе карьеры в России.

Максим Тальбо

"Мой первый выезд в России – Магнитогорск. Самое сраное место в мире. Очень маленький город, очень загрязненный. Я на раскатке, вдруг слышу: "Макс, Макс!" Обернулся, а там Малкин. Круто было. Слышал про его клуб в Магнитогорске, но это не тот город, в котором ты хочешь гулять по ночам", – заявил известный канадец в подкасте Spittin Chiclets.

В НХЛ Тальбо отыграл больше 700 матчей, был очень полезен в матчах плей-офф, а свои лучшие годы провел в "Питтсбурге", где выступал бок о бок с Евгением Малкиным.

В сезоне-2008/09 Тальбо в составе "Пингвинз" стал обладателем Кубка Стэнли, набрав 13 (8+5) очков в 24 кубковых матчах, и имел репутацию железного командного игрока, способного приносить пользу в любых ситуациях.

Как сообщал OBOZREVATEL, канадский хоккеист Терри Джей Гальярди рассказал об ужасе в России, назвав город где выступал "задницей мира".

Ранее канадский хоккеист Брент Сопел, игравший в Континентальной хоккейной лиге с 2011 по 2014 год за новокузнецкий "Металлург" и "Салават Юлаев" рассказал о диких вещах, происходящих в России.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!