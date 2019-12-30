"С Россией так всегда": американский хоккеист возмутился грязной игрой сборной РФ

Форвард молодежной сборной США по хоккею Артур Калиев прокомментировал победу над командой России (3:1) в рамках молодежного чемпионата мира, который проходит в Чехии.

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Калиев, являющийся уроженцем Узбекистана, забросил две шайбы в составе американской команды. После игры он отметил, что очень рад одержать победу в принципиальной встрече.

"Я счастлив, что мы выиграли. Матч получился эмоциональным, даже грязным, но так всегда в поединках с Россией. Большая победа для нас, была настоящая война на льду с большим количеством удалений. Нам повезло забить больше", – цитирует игрока SportBox.

Сборная США возглавила турнирную таблицу группы В с шестью очками после трех туров. На выход в плей-офф из этой группы претендуют также Россия, Германия, Чехия и Канада, у которых по три очка в активе. В плей-офф выйдут четыре лучшие команды группы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на молодежном чемпионате мира по хоккею вратарь сборной Казахстана пропустил очень курьезный гол.

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