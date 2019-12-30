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30 декабря • обновлено в 19:53
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"С Россией так всегда": американский хоккеист возмутился грязной игрой сборной РФ

1.5т
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Форвард молодежной сборной США по хоккею Артур Калиев прокомментировал победу над командой России (3:1) в рамках молодежного чемпионата мира, который проходит в Чехии.

Артур Калиев

Артур Калиев

teamusa.usahockey.com

Калиев, являющийся уроженцем Узбекистана, забросил две шайбы в составе американской команды. После игры он отметил, что очень рад одержать победу в принципиальной встрече.

"Я счастлив, что мы выиграли. Матч получился эмоциональным, даже грязным, но так всегда в поединках с Россией. Большая победа для нас, была настоящая война на льду с большим количеством удалений. Нам повезло забить больше", – цитирует игрока SportBox.

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Сборная США возглавила турнирную таблицу группы В с шестью очками после трех туров. На выход в плей-офф из этой группы претендуют также Россия, Германия, Чехия и Канада, у которых по три очка в активе. В плей-офф выйдут четыре лучшие команды группы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на молодежном чемпионате мира по хоккею вратарь сборной Казахстана пропустил очень курьезный гол.

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Автор
Денис Карпов
Место
Чехия
Тег
сборная России по хоккею
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Грязные росейские свиньи! Эти твари, мельдониевые наркоманы, не должны быть допущены в принципе! Подонки никогда не играют честно! Русский - это тварь по рождению, подонок по сути, негодяй по жизни!
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
А где он сказал, именно про грязную игру России?
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Шапиро Жeнька, перечитай интервью ещё раз, сyка паРРашная!
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