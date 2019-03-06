Русский болельщик на Универсиаде совершил гнусный поступок с канадским хоккеистом — момент попал на видео

После хоккейного матча Универсиады в Красноярске местный болельщик выхватил клюшку из рук одного из канадских игроков, когда они выходили со льда, приветствуя зрителей.

Попытки хоккеиста вернуть свой инвентарь закончились безрезультатно. Позже этот элемент экипировки был обнаружен на сайте бесплатных объявлений.

"Клюшку мне подарил канадский хоккеист после игры. Продаю за ненадобностью. Цена символическая. Это не только сувенир со студенческих игр, но и хороший спортивный инвентарь. В отличном состоянии", — говорилось в описании товара.

Изначально продавец просил за трофей 20 тысяч рублей, но лот провисел недолго. Через несколько часов там появилась информация, что клюшка продана по блиц-цене за 50 тысяч рублей.

В оргкомитете Универсиады предположили, что произошло "небольшое недопонимание".

"Канадский хоккеист отбивает зрителю приветствие, но в этой же руке у него клюшка, что болельщик воспринял по-своему. Мы понимаем накал страстей и высокий интерес к данному виду спорта, поэтому все участники инцидента отнеслись к ситуации с юмором. Однако мы хотим напомнить, что право дарить или нет клюшку остается на усмотрение спортсмена и поэтому просим болельщиков об уважительном отношении", — прокомментировали "Интерфаксу" в пресс-центре дирекции Игр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Красноярске, где со 2 по 12 марта проходит Всемирная зимняя Универсиада, из-за приезда Путина отбеливали снег, почерневший от грязи и автомобильных выхлопов. В центре города грязные сугробы посыпали из мешков белым снегом.

Напомним, что Украина бойкотирует Универсиаду в России.

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