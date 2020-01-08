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8 января • обновлено в 12:56
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Россиян подкололи в финале МЧМ по хоккею: спортивные итоги 7 января

1.6т
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Стали известны дата и место следующего боя Александра Усика, а над сборной России поиздевались во время финала молодежного чемпионата мира по хоккею.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 7 января.

Кроме того, стала известна судьба Элины Свитолиной в сборной Украины. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Дмитрий Пидручный Энтони Джошуа Александр Усик Элина Свитолина
Тег
Сборная Украины по биатлону
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
А с ними только так и нужно...
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0
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Бред для хрюкающих
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Обосс ,думаешь этой новостью выкрутишься ???
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