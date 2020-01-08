Россиян подкололи в финале МЧМ по хоккею: спортивные итоги 7 января

Стали известны дата и место следующего боя Александра Усика, а над сборной России поиздевались во время финала молодежного чемпионата мира по хоккею.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 7 января.

Кроме того, стала известна судьба Элины Свитолиной в сборной Украины. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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