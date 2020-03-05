Россия в последний момент может отобрать право принять чемпионат мира-2020 по хоккею

Международная федерация хоккея (IIHF) обсуждала вопрос с переносом чемпионата мира по хоккею-2020 из Швейцарии в российский Сочи из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщил президент IIHF Рене Фазель, чьи слова приводит ТАСС.

"Не так много стран, в которые мы можем перенести турнир. Перенести чемпионат мира будет очень сложно, но, вероятно, будет возможность перенести его в Сочи. Также есть вариант с Беларусью. Сейчас мы изучаем различные варианты решения проблемы. Мы обсуждали с Федерацией хоккея России вопрос, можем ли мы провести чемпионат в Сочи, но я вам не могу ничего сказать до 15 марта", – заявил Фазель.

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Проведение ЧМ по хоккею первоначально запланировано в Цюрихе и Лозанне с 8-го по 24 мая.

В связи с угрозой коронавируса швейцарское правительство запретило проводить публичные мероприятия, в том числе спортивные, с аудиторией более 1000 человек. Запрет введен до 15 марта.

В Сочи есть две ледовые арены, которые были построены к Олимпийским играм 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что на чемпионате мира по хоккею-2020 могут исключить несколько сборных из-за коронавируса.

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