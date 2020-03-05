Главная Новости
5 марта • обновлено в 12:58
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости хоккея

Россия в последний момент может отобрать право принять чемпионат мира-2020 по хоккею

1.1т
Читать материал на украинском

Международная федерация хоккея (IIHF) обсуждала вопрос с переносом чемпионата мира по хоккею-2020 из Швейцарии в российский Сочи из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщил президент IIHF Рене Фазель, чьи слова приводит ТАСС.

"Не так много стран, в которые мы можем перенести турнир. Перенести чемпионат мира будет очень сложно, но, вероятно, будет возможность перенести его в Сочи. Также есть вариант с Беларусью. Сейчас мы изучаем различные варианты решения проблемы. Мы обсуждали с Федерацией хоккея России вопрос, можем ли мы провести чемпионат в Сочи, но я вам не могу ничего сказать до 15 марта", – заявил Фазель.

Россия может отобрать у Швейцарии право принять ЧМ-2020 по хоккею

Россия может отобрать у Швейцарии право принять ЧМ-2020 по хоккею

insidethegames.biz

Проведение ЧМ по хоккею первоначально запланировано в Цюрихе и Лозанне с 8-го по 24 мая.

В связи с угрозой коронавируса швейцарское правительство запретило проводить публичные мероприятия, в том числе спортивные, с аудиторией более 1000 человек. Запрет введен до 15 марта.

В Сочи есть две ледовые арены, которые были построены к Олимпийским играм 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что на чемпионате мира по хоккею-2020 могут исключить несколько сборных из-за коронавируса.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира по хоккею" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Трохимчук
Тема
Чемпионат мира по хоккею
Место
Россия Сочи
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
2
Смешно
8
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ukraine The
Ukraine The
По содержанию статьи заголовок должен выглядеть так "Россия или Беларусь могут в последний момент отобрать право принять чемпионат мира-2020 по хоккею"
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
филя филя
филя филя
становиться чемпионами приятней в родных стенах))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Дале
VS
Долль
Норвежец финиширует выше немца
1.83 Сделать ставку
Гарсия
VS
Ван Эйтванк
Победа Каролин
1.82 Сделать ставку
Цуренко
VS
Бултер
Тотал больше 20,5 гейма
2.05 Сделать ставку
Падерборн
VS
Кельн
Инд. тотал Кельна больше 1.5
1.78 Сделать ставку
Алавес
VS
Валенсия
Обе забьют
1.95 Сделать ставку
Алавес
VS
Валенсия
Тотал больше 2
1.74 Сделать ставку
Марсель
VS
Амьен
Победа Марселя с форой (-1)
2.05 Сделать ставку
Ноттингем Форест
VS
Миллуолл
Тотал меньше 2.5
1.64 Сделать ставку
Нюрнберг
VS
Ганновер
Тотал меньше 2.5
1.92 Сделать ставку
Бешикташ
VS
Анкарагюджю
Победа Бешикташа с форой (-1.5)
1.80 Сделать ставку