Россия – США: смотреть онлайн хоккей

На чемпионате мира по хоккею в четверг, 23 мая, состоятся матчи четвертьфинальной стадии.
Одним из наиболее интересных обещает стать противостояние сборных России и США. Поединок пройдет на "Ондрей Непела Арена" в столице Словакии Братиславе. Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Россия – США. Начало игры – в 17:15 по киевскому времени.
Россияне под руководством Ильи Воробьева уверенно выиграли группу В, добыв семь побед в семи матчах. В последней встрече "красная машина" эффектно разобралась с действующими чемпионами мира шведами – 7:4.
Россия – США
IIHF
В свою очередь команда США, состав которой на турнире оценивается как самый дорогой, шокировала фанатов фиаско в стартовой игре со Словакией (1:4). Однако последующие пять побед подряд позволили "звездно-полосатым" выйти в плей-офф.
Отметим, что на чемпионатах мира соперники в последний раз встречались в 2017 году. Тогда на групповом этапе американцы оказались сильнее – 5:3.
Плеер с трансляцией матча Россия – США появится в этой новости за несколько минут до начала.
ЧМ-2019. 1/4 финала
Россия – США
Как сообщал OBOZREVATEL, на чемпионате мира по хоккею произошло историческое событие.
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