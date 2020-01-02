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3 января • обновлено в 01:36
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Россия – Швеция: где смотреть полуфинал чемпионата мира по хоккею U-20

Россия – Швеция: где смотреть полуфинал чемпионата мира по хоккею U-20
Поединок начнется в 16:00
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Молодежная сборная России по хоккею в полуфинале чемпионата мира U-20 (МЧМ) сразится со сверстниками из Швеции.

44-й турнир МЧМ под эгидой ИИХФ проходит в чешских городах Острава и Тршинец с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020 года

Начало поединка Россия - Швеция 4 января в 16:00 по киевскому времени (17:00 мск). Прямая телетрансляция будет организована телеканалом "Матч ТВ" и "Матч! Игра". Также смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Россия – Швеция.

Во втором полуфинале, который начнется 4 января в 20:00, сыграют сборные Канады и Финляндии. Показ запланирован на канале "Матч! Игра".

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Напомним, что в четвертьфинале подопечные Валерия Брагина разобрались со Швейцарией, победив со счетом 3:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Чехии Якуб Лауко провел лишь шесть секунд на чемпионате мира среди молодежных команд, получив тяжелую травму в игре 1-го тура против команды России.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпионат мира по хоккею
Место
Чехия Острава
Теги
Новости России сборная России по хоккею
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Ukraine The
Ukraine The
"Также смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Россия – Швеция.".....попахивает пропагандой.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Нет на вас Антона *Бабы* Геращенко!
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