Россия - Швеция: онлайн видеотрансляция чемпионата мира по хоккею U-20

Хоккейная сборная России среди игроков не старше 20 лет сыграет со Швецией в 1/2 финала чемпионата мира U-20, который проходит в чешских городах Острава и Тршинец с 26.12 по 5.01.

Старт поединка Россия - Швеция запланирован на молодежном мундиале на 4 января в 16:00 по киевскому времени (17:00 мск). Прямая телетрансляция будет доступна на телеканалах "Матч ТВ" и "Матч! Игра". Также смотрите онлайн-видеотрансляцию на OBOZREVATEL.

Российская команда выйдет в следующих сочетаниях:

— вратари: Ярослав Аскаров, Амир Мифтахов, Даниил Исаев;

— Александр Романов — Данила Галенюк, Григорий Денисенко — Александр Хованов — Егор Соколов;

— Даниил Пыленков — Егор Замула, Максим Грошев — Иван Морозов — Никита Александров;

— Даниил Мисюль —Даниил Журавлёв, Кирилл Марченко Дмитрий Воронков — Василий Подколзин;

— Антон Малышев, Никита Ртищев — Максим Соркин — Иван Круглов.

Павел Дорофеев не принимал участия в занятии.

Плеер с трансляцией появится в этой новости ближе к началу матча. Следите за обновлением.

Напомним, что в четвертьфинале подопечные Валерия Брагина разобрались со Швейцарией, победив со счетом 3:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Чехии Якуб Лауко провел лишь шесть секунд на чемпионате мира среди молодежных команд, получив тяжелую травму в игре 1-го тура против команды России.

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