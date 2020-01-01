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1 января • обновлено в 13:08
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Россия - Швейцария: где смотреть четвертьфинал чемпионата мира по хоккею U-20

Россия - Швейцария: где смотреть четвертьфинал чемпионата мира по хоккею U-20
44-й турнир МЧМ под эгидой ИИХФ проходит в чешских городах Острава и Тршинец с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020 года
1.7т Читать материал на украинском

Сборная России по хоккею в четвертьфинале молодежного чемпионата мира (МЧМ) сыграет против сверстников из Швейцарии.

Начало поединка 2 января в 13:30 по киевскому времени (14:30 мск). Прямая телетрансляция будет организована телеканалом "Матч ТВ".

Остальные четвертьфинальные пары выглядят следующим образом

Канада (В1) — Словакия (А4) — 16.00, Острава

США (В2) — Финляндия (А3) — 18.30, Тршинец

Швеция (А1) — Чехия (В4) — 21.00, Острава

*время указано киевское

Если не случится сенсаций, то в полуфинал пробьются сборные Швеции, Канады, России и победитель пары США — Финляндия. При таком раскладе россияне окажутся на четвертом месте в рейтинге и сыграют в полуфинале со шведами, которые будут иметь преимущество перед канадцами за счет большего количества очков в группе.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпионат мира по хоккею
Место
Чехия Острава
Теги
сборная России по хоккею Новости России
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Я ещё помню времена, когда сборная Украины играла на ЧМ в высшем дивизионе!
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Свидомые!!! Это надо смотреть!!! Запоминать русские имена!!! Что-бы потом, когда Путин придёт, говорить, что вы всегда были за Россию!!!!
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
А нахэр нам смотреть на калик с москвабада...они че твм мель доний разыгруют
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Коскин Александр
Коскин Александр
Ибрагимов Золтан, учи русский язык.
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