Россия - Швейцария: где смотреть четвертьфинал чемпионата мира по хоккею U-20

Сборная России по хоккею в четвертьфинале молодежного чемпионата мира (МЧМ) сыграет против сверстников из Швейцарии.

Начало поединка 2 января в 13:30 по киевскому времени (14:30 мск). Прямая телетрансляция будет организована телеканалом "Матч ТВ".

Остальные четвертьфинальные пары выглядят следующим образом

Канада (В1) — Словакия (А4) — 16.00, Острава

США (В2) — Финляндия (А3) — 18.30, Тршинец

Швеция (А1) — Чехия (В4) — 21.00, Острава

*время указано киевское

Если не случится сенсаций, то в полуфинал пробьются сборные Швеции, Канады, России и победитель пары США — Финляндия. При таком раскладе россияне окажутся на четвертом месте в рейтинге и сыграют в полуфинале со шведами, которые будут иметь преимущество перед канадцами за счет большего количества очков в группе.

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