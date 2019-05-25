Россия опозорилась на чемпионате мира по хоккею, вылетев с турнира

Сборная России по хоккею проиграла Финляндии в 1/2 финала чемпионата мира, который в эти дни проходит в Словакии. Матч на льду "Ондрей Непела Арена" в Братиславе завершился со счетом 1:0.

Команда России, в состав которой удалось собрать всех заокеанских звезд, уступила далеко не оптимальному составу финнов.

Подопечные Ильи Воробьева не могли ничего сделать с обороной противника, а на 50-й минуте допустили ошибку, которая стала фатальной.

Шайбу забросил Марко Анттила. В концовке россияне попытались сыграть шестью полевыми игроками, но спасти встречу так и не смогли.

1/2 финала

Россия – Финляндия – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

0:1 – 50 Анттила (Кивиранта, Йокихарью)

Второй финалист определиться позднее в игре между Канадой и Чехией.

Россия - Финляндия

Россия - Финляндия

Россия - Финляндия

Россия - Финляндия

Россия - Финляндия

Напомним, что в четвертьфинале "Красная машина" уверенно обыграла команду Соединенных Штатов Америки.

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