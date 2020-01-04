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4 января • обновлено в 18:53
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Россия драматично вышла в финал чемпионата мира по хоккею U-20

Россия драматично вышла в финал чемпионата мира по хоккею U-20
Матч завершился в овертайме
1.5т Читать материал на украинском

Хоккейная сборная России среди игроков не старше 20 лет обыграла Швецию в драматичном полуфинале чемпионата мира U-20, который проходит в чешских городах Острава и Тршинец.

Встреча завершилась со счетом 5:4, а решающий гол был забит в овертайме.

Россия - Швеция

Россия - Швеция

С первых секунд на льду шла бескомпромиссная борьба. Обе команды не уступали в желании выйти в финал. В первом периоде россияне дважды реализовали большинство, уйдя на перерыв с преимуществом в одну шайбу.

Во второй 20-минутке шведы смогли сравнять счет, а в четвертом периоде команды по разу обменялись забитыми голами.

Россия - Швеция

Россия - Швеция

Судьба поединка решилась в дополнительной пятиминутке, где в игре 3 на 3 сильнее оказались россияне.

Во втором полуфинале Канада сразится с Финляндией.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть видео всех голов.

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Напомним, что в четвертьфинале подопечные Валерия Брагина разобрались со Швейцарией, победив со счетом 3:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Чехии Якуб Лауко провел лишь шесть секунд на чемпионате мира среди молодежных команд, получив тяжелую травму в игре 1-го тура против команды России.

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Автор
Максим Богданов
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Свин Чубатый
Свин Чубатый
Обоссссс, в каком 4-м периоде???? вот теперь понятно, почему свиноукраина вне хоккея
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
БРАВО Россия! Такой хоккей нам нужен!
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Такие молодые .а уже на мельдонии...
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Носков Денис
Носков Денис
Ибрагимов Золтан, вижу на мельдонии сидишь, признавайся!
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Ибрагимов Золтан, старый ,а мозгов так и не прибавил
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