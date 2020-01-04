Россия драматично вышла в финал чемпионата мира по хоккею U-20

Хоккейная сборная России среди игроков не старше 20 лет обыграла Швецию в драматичном полуфинале чемпионата мира U-20, который проходит в чешских городах Острава и Тршинец.

Встреча завершилась со счетом 5:4, а решающий гол был забит в овертайме.

Россия - Швеция

С первых секунд на льду шла бескомпромиссная борьба. Обе команды не уступали в желании выйти в финал. В первом периоде россияне дважды реализовали большинство, уйдя на перерыв с преимуществом в одну шайбу.

Во второй 20-минутке шведы смогли сравнять счет, а в четвертом периоде команды по разу обменялись забитыми голами.

Россия - Швеция

Судьба поединка решилась в дополнительной пятиминутке, где в игре 3 на 3 сильнее оказались россияне.

Во втором полуфинале Канада сразится с Финляндией.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть видео всех голов.

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Напомним, что в четвертьфинале подопечные Валерия Брагина разобрались со Швейцарией, победив со счетом 3:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Чехии Якуб Лауко провел лишь шесть секунд на чемпионате мира среди молодежных команд, получив тяжелую травму в игре 1-го тура против команды России.

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