Россия - Канада: видеообзор финала чемпионата мира по хоккею U-20

Молодежная сборная Канады выиграла чемпионат мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет, в финале обыграв команду России.

Поединок в Чехии завершился со счетом 4:3, при этом канадцы впервые вышли в матче вперед за 2 минут до финальной сирены, отыгравшись с 1:3.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на видеообзор решающей встречи молодежного хоккейного мундиаля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 4 января, хоккейная сборная России в драматичном поединке 1/2 финала МЧМ лишь в дополнительное время обыграла сверстников из Швеции (5:4).

Ранее в четвертьфинале команда из Российской Федерации разобрались со Швейцарией, победив со счетом 3:1.

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