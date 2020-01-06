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6 января • обновлено в 10:14
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Россия - Канада: видеообзор финала чемпионата мира по хоккею U-20

1.4т
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Молодежная сборная Канады выиграла чемпионат мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет, в финале обыграв команду России.

Поединок в Чехии завершился со счетом 4:3, при этом канадцы впервые вышли в матче вперед за 2 минут до финальной сирены, отыгравшись с 1:3.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на видеообзор решающей встречи молодежного хоккейного мундиаля.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 4 января, хоккейная сборная России в драматичном поединке 1/2 финала МЧМ лишь в дополнительное время обыграла сверстников из Швеции (5:4).

Ранее в четвертьфинале команда из Российской Федерации разобрались со Швейцарией, победив со счетом 3:1.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпионат мира по хоккею
Место
Чехия Острава
Тег
сборная России по хоккею
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