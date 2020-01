Россия - Канада: видеообзор финала чемпионата мира по хоккею U-20

Молодежная сборная Канады выиграла чемпионат мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет, в финале обыграв команду России.

Поединок в Чехии завершился со счетом 4:3, при этом канадцы впервые вышли в матче вперед за 2 минут до финальной сирены, отыгравшись с 1:3.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на видеообзор решающей встречи молодежного хоккейного мундиаля.

All those best moments where @hc_wjc sang "Heyyyy Babby!" 👇👇👇



Watch the top moments from Canada's GOLD MEDAL GAME battle against @russiahockey #WorldJuniors pic.twitter.com/xjWnYFHAZB