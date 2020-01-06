Россия - Канада: видеообзор финала чемпионата мира по хоккею U-20

Молодежная сборная Канады выиграла чемпионат мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет, в финале обыграв команду России.
Поединок в Чехии завершился со счетом 4:3, при этом канадцы впервые вышли в матче вперед за 2 минут до финальной сирены, отыгравшись с 1:3.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на видеообзор решающей встречи молодежного хоккейного мундиаля.
All those best moments where @hc_wjc sang "Heyyyy Babby!" 👇👇👇— IIHF (@IIHFHockey) 5 января 2020 г.
Watch the top moments from Canada's GOLD MEDAL GAME battle against @russiahockey #WorldJuniors pic.twitter.com/xjWnYFHAZB
Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 4 января, хоккейная сборная России в драматичном поединке 1/2 финала МЧМ лишь в дополнительное время обыграла сверстников из Швеции (5:4).
Ранее в четвертьфинале команда из Российской Федерации разобрались со Швейцарией, победив со счетом 3:1.
Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!
Читайте все новости по теме "Чемпионат мира по хоккею" на OBOZREVATEL.