Россия – Чехия: онлайн видеотрансляция матча за третье место чемпионата мира по хоккею

Сборная России по хоккею в воскресенье, 26 мая, на чемпионате мира-2019 проведет свой заключительный поединок. В игре за "бронзу" подопечные Ильи Воробьева сразятся с командой Чехии.

Поединок в Братиславе на льду арены имени Онджея Непелы начнется в 16:30.

OBOZREVATEL проведет онлайн видеотрансляцию матча Россия - Чехия. Плеер с трансляцией появится в этой новости за несколько минут до начала. Следите за обновлением.

Напомним, что в полуфинале "красная машина" бездарно проиграла молодым хоккеистам из Финляндии. Суоми в финале поспорят за "золото" с Канадой. "Кленовые листья" в 1/2 финала разгромили чехов.

Как сообщал OBOZREVATEL в четвертьфинале русские хоккеисты уверенно обыграли команду Соединенных Штатов Америки.

Ранее в сети появилось видео самого драматичного момента чемпионата мира по хоккею 2019 года.

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