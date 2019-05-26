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Россия – Чехия: онлайн видеотрансляция матча за третье место чемпионата мира по хоккею

Россия – Чехия: онлайн видеотрансляция матча за третье место чемпионата мира по хоккею
Подопечные Ильи Воробьева в полуфинале проиграли Финляндии
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Сборная России по хоккею в воскресенье, 26 мая, на чемпионате мира-2019 проведет свой заключительный поединок. В игре за "бронзу" подопечные Ильи Воробьева сразятся с командой Чехии.

Поединок в Братиславе на льду арены имени Онджея Непелы начнется в 16:30.

OBOZREVATEL проведет онлайн видеотрансляцию матча Россия - Чехия. Плеер с трансляцией появится в этой новости за несколько минут до начала. Следите за обновлением.

Напомним, что в полуфинале "красная машина" бездарно проиграла молодым хоккеистам из Финляндии. Суоми в финале поспорят за "золото" с Канадой. "Кленовые листья" в 1/2 финала разгромили чехов.

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Как сообщал OBOZREVATEL в четвертьфинале русские хоккеисты уверенно обыграли команду Соединенных Штатов Америки.

Ранее в сети появилось видео самого драматичного момента чемпионата мира по хоккею 2019 года.

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Тема
Чемпионат мира по хоккею
Тег
сборная России по хоккею
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