Россия с огромным трудом добыла "бронзу" чемпионата мира по хоккею

Сборная России по буллитам обыграла команду Чехии в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею. Поединок на льду "Ондрей Непела Арена" завершился со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).
Уже в первом периоде команды устроили настоящий голепад. До конца двадцатиминутки счет был 1:2.
После этого два периода шла напряженная позиционная борьба с небольшим статистическим преимуществом чехов. Никто не хотел рисковать, поэтому игра перешла в овертайм.
В дополнительной пятиминутке моментов больше было у россиян, однако чехи отзащищались и смогли перевести матч в серию буллитов.
Удачнее "хоккейные пенальти" исполнила сборная России. Для россияне это третий комплект бронзовых наград за 4 года.
Матч за 3-е место
Россия – Чехия – 3:2
0:1 – 13 Ржепик (Рутта, Скленичка)
1:1 – 13 Григоренко (Сергачев)
1:2 – 18 Кубалик (Гулаш, Коварж)
2:2 – 20 Анисимов (Гусев)
Россия - Чехия
Россия - Чехия
Россия - Чехия
Россия - Чехия
Россия - Чехия
Россия - Чехия
Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 1/2 финала между Россией и Финляндией завершилась со счетом 0:1.
Российские болельщики не смогли простить своей национальной команде, на 75% состоящей из игроков НХЛ, такого результата, и затравили ее в сети.
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