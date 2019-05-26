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/Новости хоккея

Россия с огромным трудом добыла "бронзу" чемпионата мира по хоккею

2.7тЧитать материал на украинском

Сборная России по буллитам обыграла команду Чехии в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею. Поединок на льду "Ондрей Непела Арена" завершился со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Уже в первом периоде команды устроили настоящий голепад. До конца двадцатиминутки счет был 1:2.

После этого два периода шла напряженная позиционная борьба с небольшим статистическим преимуществом чехов. Никто не хотел рисковать, поэтому игра перешла в овертайм.

В дополнительной пятиминутке моментов больше было у россиян, однако чехи отзащищались и смогли перевести матч в серию буллитов.

Удачнее "хоккейные пенальти" исполнила сборная России. Для россияне это третий комплект бронзовых наград за 4 года.

Матч за 3-е место

Россия – Чехия – 3:2

0:1 – 13 Ржепик (Рутта, Скленичка)

1:1 – 13 Григоренко (Сергачев)

1:2 – 18 Кубалик (Гулаш, Коварж)

2:2 – 20 Анисимов (Гусев)

Россия - Чехия

Россия - Чехия

Россия - Чехия

Россия - Чехия

Россия - Чехия

Россия - Чехия

Россия - Чехия

Россия - Чехия

Россия - Чехия

Россия - Чехия

Россия - Чехия

Россия - Чехия

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Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 1/2 финала между Россией и Финляндией завершилась со счетом 0:1.

Российские болельщики не смогли простить своей национальной команде, на 75% состоящей из игроков НХЛ, такого результата, и затравили ее в сети.

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Читайте все новости по теме "Чемпионат мира по хоккею" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат мира по хоккею
Место
СловакияБратислава
Тег
сборная России по хоккею
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Иванов Петр
Иванов Петр
Как это чудо- Подмахал Подмахалыча несет, как чёрта от ладана. Я не садист, но получаю удовольствие. Махалыч, иди подотрись и продолжай.
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Забавно, когда про российскую сборную-одну из сильнейших сборных мира, занявшую 3-е место на ЧМ, начинают вякать украинцы, чья могучая жовтосиняя машина заняла предпоследнее место в группе стакими грандами мирового хоккея, как Румыния, Нидерланды и Эстония.Укроинство это заболевание мозга
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3
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ноздрёв Епифан
ноздрёв Епифан
Поросёнков Петя, Недоносок и подонок какцапский, вякать и мычать могут исключительно какцапские ублюдки. А сущность в том, одна из сильнейших сборных мира не выдержала испытание на скрепность, являясь одним из столпов скрепности империи зла. В свое время т. Сталин за такое бы не похвалил. (Инцидент с поражением от сб. Югославии)
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Помойные дауны - комментаторы с обосраной расеи - верещат от восторга! Этот одичалый скот даже не осознает всей глубины сортира, в котором оказался весь их дешевый цирк, который они считают хоккеем! Дурачки - это позор для такого состава так дешево закончить чемпионат! Вы что, дешевки - не понимаете - вы медальки в лотерею выиграли! Нет никакой доблести в подобной "победе"!!!
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Махал Махалыч, зато сборная украины очень "успешно" выступила на чемпионате среди дворовых команд заняв там ПРЕДПОСЛЕДНЕЕ место! СУГС три раза!
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