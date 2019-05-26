Россия с огромным трудом добыла "бронзу" чемпионата мира по хоккею

Сборная России по буллитам обыграла команду Чехии в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею. Поединок на льду "Ондрей Непела Арена" завершился со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Уже в первом периоде команды устроили настоящий голепад. До конца двадцатиминутки счет был 1:2.

После этого два периода шла напряженная позиционная борьба с небольшим статистическим преимуществом чехов. Никто не хотел рисковать, поэтому игра перешла в овертайм.

В дополнительной пятиминутке моментов больше было у россиян, однако чехи отзащищались и смогли перевести матч в серию буллитов.

Удачнее "хоккейные пенальти" исполнила сборная России. Для россияне это третий комплект бронзовых наград за 4 года.

Матч за 3-е место

Россия – Чехия – 3:2

0:1 – 13 Ржепик (Рутта, Скленичка)

1:1 – 13 Григоренко (Сергачев)

1:2 – 18 Кубалик (Гулаш, Коварж)

2:2 – 20 Анисимов (Гусев)

Россия - Чехия

Россия - Чехия

Россия - Чехия

Россия - Чехия

Россия - Чехия

Россия - Чехия

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 1/2 финала между Россией и Финляндией завершилась со счетом 0:1.

Российские болельщики не смогли простить своей национальной команде, на 75% состоящей из игроков НХЛ, такого результата, и затравили ее в сети.

О спорте и не только – в нашем Instagram!