Российский тренер заявил о попытке украсть ЧМ по хоккею у Беларуси

Максим Иншаков Хоккей 18:56, 18.08.2020 Обновлено: 19:10, 18.08.2020

Российский тренер Андрей Назаров обвинил Латвию в попытке украсть чемпионат мира по хоккею – 2021 у Беларуси.

Турнир должен пройти в Минске и Риге с 7 по 23 мая. Планировалось, что главной площадкой ЧМ-2021 станет 15-тысячная "Арена-Минск", где пройдут полуфиналы, матч за третье место и финальная встреча.

Назаров назвал "серьезным звоночком" переговоры Латвии о переносе мундиаля из страны, в которой проходят массовые протесты против Лукашенко.

"Всеми нами любимая и спокойная бывшая союзная республика Латвия хочет украсть чемпионат мира у соседа", – заявил Назаров в интервью championat.com.

13 августа премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что не считает возможным проводить чемпионат мира совместно с Беларусью.

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