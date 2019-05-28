Российский нападающий получил гражданство Украины

Российский нападающий хоккейного клуба "Донбасс" Александр Костиков получил украинский паспорт.

Александр Костиков

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом присвоил хоккеисту наше гражданство.

21-летний Костиков выступает за "Донбасс" с 2017 года. В текущем сезоне он сыграл суммарно 45 матчей, забросил 23 шайбы и сделал 24 ассиста.

В прошлом году шайба Костикова в третьем матче финальной серии против "Кременчука" была признана лучшим голом плей-офф.

Отметим, что этим же указом Владимир Александрович вернул гражданство Украины лидеру движения "Рух нових сил", бывшему президенту Грузии и экс-главе Одесской обладминистрации Михеилу Саакашвили.

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