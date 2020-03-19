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19 марта • обновлено в 17:53
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/ Новости хоккея

Российский игрок НХЛ отказался возвращаться в РФ

1.7т
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Российский защитник “Колорадо Эвеланш" из НХЛ Никита Задоров заявил, что планирует остаться в США после завершения карьеры.

"Мне не нравится то, что сейчас происходит в России. Так что моей семье здесь будет лучше", – ответил он на вопрос одного из подписчиков в Instagram.

Никита Задоров владеет шайбой

Никита Задоров владеет шайбой

Он также рассказал, что ему больше всего нравится и не нравится в жизни в США.

"Нравится стабильность. Что не нравится, выбрать трудно. Наверное, то, что люди могут хранить дома оружие", – добавил Задоров.

Стоит отметить, что россиянин провел в составе "Колорадо" 64 матча в регулярном сезоне НХЛ, сумев забить 4 шайбы и отдать 9 голевых передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская звезда хоккея Александр Овечкин признался в любви к США.

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Тема
НХЛ
Тег
Колорадо Эвеланш
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