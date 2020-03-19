Российский защитник “Колорадо Эвеланш" из НХЛ Никита Задоров заявил, что планирует остаться в США после завершения карьеры.
"Мне не нравится то, что сейчас происходит в России. Так что моей семье здесь будет лучше", – ответил он на вопрос одного из подписчиков в Instagram.
Никита Задоров владеет шайбой
Он также рассказал, что ему больше всего нравится и не нравится в жизни в США.
"Нравится стабильность. Что не нравится, выбрать трудно. Наверное, то, что люди могут хранить дома оружие", – добавил Задоров.
March 19, 2020
Стоит отметить, что россиянин провел в составе "Колорадо" 64 матча в регулярном сезоне НХЛ, сумев забить 4 шайбы и отдать 9 голевых передач.
Как сообщал OBOZREVATEL, российская звезда хоккея Александр Овечкин признался в любви к США.
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