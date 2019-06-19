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Российский хоккеист сорвался с крыши авто на чемпионском параде: момент попал на видео

1.4тЧитать материал на украинском

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Иван Барбашев угодил в курьезную ситуацию во время парада в честь победы команды в Кубке Стэнли.

Отпраздновать первую в истории клуба победу в Национальной хоккейной лиге пришло более полумиллиона поклонников "блюзменов". Часть команды следовала по городу на крыше пожарного автомобиля.

В один из моментов Барбашев, скандируя кричалки в толпу болельщиков, оступился, не удержал равновесие и рухнул вниз. Соответствующее видео было опубликовано в группе Heart of NHL в социальной сети Twitter.

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Спортсмену помог подняться один из стюардов. О том, получил ли хоккеист серьезные травмы, не сообщается.

Как писал Обозреватель, "Сент-Луис Блюз" в финальной серии Кубка Стэнли обыграл "Бостон Брюинз" – 4:3, и впервые за 52 года стал сильнейшей командой НХЛ.

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Тема
НХЛ
Место
США
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Надеюсь сломался
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Какое же быд.ло - расеяне!
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