Российский хоккеист опозорился в НХЛ

Российский нападающий клуба "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин не может забить в Национальной хоккейной лиге на протяжении полутора лет.

Валерий Ничушкин

Безголевая серия форварда в регулярном первенстве НХЛ насчитывает уже 80 матчей. Серия включает в себя 16 матчей в остатке сезона-2015/16, 57 встреч в прошлом регулярном чемпионате и семь матчей в нынешнем.

В последний раз в официальной игре Ничушкин отличился еще 4 апреля 2018 года, выступая за российский ЦСКА в финале Кубка Гагарина.

Завершить черную для себя серию форвард мог в ночь на 31 октября 2019-го в игре против "Флориды", однако не использовал отличный шанс, выйдя один на один с Сергеем Бобровским - голкипером "Пантер".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский хоккеист Никита Задоров опозорился в драке во время матча НХЛ.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!