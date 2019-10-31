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31 октября • обновлено в 13:53
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Российский хоккеист опозорился в НХЛ

1.3т Читать материал на украинском

Российский нападающий клуба "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин не может забить в Национальной хоккейной лиге на протяжении полутора лет.

Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Безголевая серия форварда в регулярном первенстве НХЛ насчитывает уже 80 матчей. Серия включает в себя 16 матчей в остатке сезона-2015/16, 57 встреч в прошлом регулярном чемпионате и семь матчей в нынешнем.

В последний раз в официальной игре Ничушкин отличился еще 4 апреля 2018 года, выступая за российский ЦСКА в финале Кубка Гагарина.

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Завершить черную для себя серию форвард мог в ночь на 31 октября 2019-го в игре против "Флориды", однако не использовал отличный шанс, выйдя один на один с Сергеем Бобровским - голкипером "Пантер".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский хоккеист Никита Задоров опозорился в драке во время матча НХЛ.

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Тема
НХЛ
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
Украинские легионеры одну за одной шайбу штампуют?
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