Российский форвард НХЛ: смотрю все матчи чемпионата Украины

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Павел Бучневич признался, что пристально следит за чемпионатом Украины.

Об этом он заявил в интервью изданию "Спорт-Экспресс". 25-летний форвард при этом отметил, что уровень Украинской хоккейной лиги (УХЛ) ничуть не уступает высшему дивизиону первенства РФ (ВХЛ).

"Я смотрю все матчи. У меня в этом турнире много знакомых играет, капитан "Кременчука" Николай Киселев – вообще мой близкий друг, в "Донбассе" Николай Казаковцев и Евгений Монс. Слежу за ними внимательно, донецкая команда забить не может, проблемы у них. Уровень турнира там не такой и слабый, не хуже, чем в ВХЛ. Раз там ребята из ВХЛ забить не могут, то ясно, что уровень довольно неплохой", – сказал Бучневич.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Кременчук" сравнял счет в финальной серии с "Донбассом". Таким образом, впервые в истории УХЛ для определения победителя потребуются семь игр.