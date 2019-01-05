Российских хоккеистов довели до истерики на чемпионате мира

Молодежная сборная России по хоккею уступила своим сверстникам из США в полуфинале чемпионата мира 1:2. Поражение в шаге от финала очень расстроило российских спортсменов.

Уже в первом периоде Уолстром точным броском открыл счет в матче, а во второй двадцатиминутке Хмелевски удвоил преимущество своей команды. Россия сумела ответить лишь шайбой Денисенко, однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы пробиться в финал. Не последнюю роль в этом сыграл вратарь США Кейден Примо, который отразил 34 из 35 бросков.

Молодежная сборная России проиграла США в полуфинальном матче МЧМ 1:2, но в этой игре было на что посмотреть. Все самые важные моменты - в одном видео: pic.twitter.com/hOZiXb399Q — Хоккей России (@russiahockey) 5 января 2019 г.

После поражения российские хоккеисты не скрывали своих эмоций. Обидное поражение от США заставило россиян расплакаться прямо на льду.

Россия - США Федерация хоккея России

Россия - США twitter.com/russiahockey

Россия - США twitter.com/russiahockey

Россия - США twitter.com/russiahockey

Россия - США twitter.com/russiahockey

В борьбе за бронзу чемпионата мира российские хоккеисты поборются со Швейцарией, а США в финале сыграет против Финляндии.

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