Российских хоккеистов довели до истерики на чемпионате мира

Молодежная сборная России по хоккею уступила своим сверстникам из США в полуфинале чемпионата мира 1:2. Поражение в шаге от финала очень расстроило российских спортсменов.
Уже в первом периоде Уолстром точным броском открыл счет в матче, а во второй двадцатиминутке Хмелевски удвоил преимущество своей команды. Россия сумела ответить лишь шайбой Денисенко, однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы пробиться в финал. Не последнюю роль в этом сыграл вратарь США Кейден Примо, который отразил 34 из 35 бросков.
Молодежная сборная России проиграла США в полуфинальном матче МЧМ 1:2, но в этой игре было на что посмотреть. Все самые важные моменты - в одном видео: pic.twitter.com/hOZiXb399Q— Хоккей России (@russiahockey) 5 января 2019 г.
После поражения российские хоккеисты не скрывали своих эмоций. Обидное поражение от США заставило россиян расплакаться прямо на льду.
Россия - США
Федерация хоккея России
Россия - США
twitter.com/russiahockey
Россия - США
twitter.com/russiahockey
Россия - США
twitter.com/russiahockey
Россия - США
twitter.com/russiahockey
В борьбе за бронзу чемпионата мира российские хоккеисты поборются со Швейцарией, а США в финале сыграет против Финляндии.
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