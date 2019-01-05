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Российских хоккеистов довели до истерики на чемпионате мира

6.4тЧитать материал на украинском

Молодежная сборная России по хоккею уступила своим сверстникам из США в полуфинале чемпионата мира 1:2. Поражение в шаге от финала очень расстроило российских спортсменов.

Уже в первом периоде Уолстром точным броском открыл счет в матче, а во второй двадцатиминутке Хмелевски удвоил преимущество своей команды. Россия сумела ответить лишь шайбой Денисенко, однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы пробиться в финал. Не последнюю роль в этом сыграл вратарь США Кейден Примо, который отразил 34 из 35 бросков.

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После поражения российские хоккеисты не скрывали своих эмоций. Обидное поражение от США заставило россиян расплакаться прямо на льду.

Россия - США

Россия - США

Федерация хоккея России

Россия - США

Россия - США

twitter.com/russiahockey

Россия - США

Россия - США

twitter.com/russiahockey

Россия - США

Россия - США

twitter.com/russiahockey

Россия - США

Россия - США

twitter.com/russiahockey

В борьбе за бронзу чемпионата мира российские хоккеисты поборются со Швейцарией, а США в финале сыграет против Финляндии.

Как сообщал OBOZREVATEL, центральный нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин прокомментировал ужасные события в родном Магнитогорске. 31 декабря в одном из подъездов многоэтажки прогремел мощный взрыв.

Российский хоккеист очень обеспокоен случившимся, несмотря на то, что в момент инцидента находился далеко от дома.

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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Обоз, ты реально дебилов набираешь в штат!!! Дно для вас бесконечно!!!!
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Чебан Борис
Чебан Борис
С кем будет играть сборная Украины в финале?
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CARGO 100
CARGO 100
Чебан Борис, пусть они лучше расскажут как отыграли их выходцы из Украины в третьем поколение - канадские профи у себя дома ... Они там не в вышиванках за шайбой гонялись?
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Хули не плакать. 20 лет лагерей схлопотали ни за что.
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Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
Бешенство Ватки, и ты ведь думаешь, что так и есть....
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CARGO 100
CARGO 100
Бешенство Ватки, ваши сколько уже отсидели?
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