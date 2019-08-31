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Российские хоккеисты устроили жесткую массовую драку

1.7т Читать материал на украинском

В Саратове матч детских команд "Комета" и "Аксай" закончился жесткой дракой с участием юных хоккеистов 2009 года рождения.

Сама встреча, которая проходила на льду дворца спорта "Кристалл", завершилась победой "Кометы". Хоккеисты из Самары переиграли сверстников из Ростовской области со счетом 7:3. Однако после игры между хоккеистами вспыхнула драка. Дети дрались при полной экипировке.

Потасовка остановилась с появлением на льду одного из представителей тренерского штаба. Судейская бригада также помогла в прекращении драки.

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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
Животные скаленвставательные!
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