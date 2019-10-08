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8 октября • обновлено в 23:36
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Российские хоккеисты спровоцировали массовое побоище - опубликовано видео

1.4т Читать материал на украинском

В матче Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) между усть-каменогорским "Алтаем" и новосибирскими "Сибирскими снайперами" произошла массовая драка.

На последней минуте матча при счете 2:1 в пользу казахстанцев Никита Ефремов из "Снайперов" спровоцировал на потасовку Никиту Волосенкова из "Алтая". Пока судьи назначили наказание нарушителям, к драке подключились почти все игроки обеих команд. В итоге хозяева получили 124 минуты штрафа, гости — 134.

"Сибирские снайперы" занимают третье место в Восточной конференции МХЛ, "Алтай" — седьмое. 9 октября их вновь ждет встреча друг против друга.

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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
тркс не играет в хоккей)))
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