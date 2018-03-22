Российские хоккеистки устроили жесткое месиво во время матча - опубликовано видео

Три хоккеистки подрались во время матча регулярного чемпионата Женской хоккейной лиги России "Арктик-Университет" - СКИФ. Инцидент произошел в третьем периоде матча.

В одном из эпизодов Лиана Ганеева толкнула в спину Полину Болгареву, после чего на льду завязалась жесткая потасовка. Спустя некоторое время к драке присоединилась партнерша Ганеевой Диана Булатова.

Судьям с большим трудом удалось разнять спортсменок.

По итогам конфликта СДК КХЛ дисквалифицировал Болгареву на два матча и оштрафовал на 3000 рублей. Булатовой драка стоила 2000 рублей и отстранения на одну игру.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что российский хоккеист избил одноклубника в США.