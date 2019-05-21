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России спутали все карты на чемпионате мира по хоккею

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Сборная России по хоккею с большой долей вероятности уже на четвертьфинальной стадии чемпионата мира по хоккею, который в эти дни проходит в Словакии, сразится с одним из своих принципиальных соперников американцами.

Это стало известно после неожиданной победы Германии над Финляндией в заключительном матче первого этапа первенства в Группе А. "Бундестим" добился волевой победы, спутав все турнирные расклады – 4:2, пишет российское издание Чемпионат.com.

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сборная России по хоккею

сборная России по хоккею

IIHF

Россияне уже готовились к противостоянию с немцами в первой стадии плей-офф, однако теперь вынуждены будут ожидать результата поединка Канада – США. Если "клиновые листья" обыграют "звездно-полосатых" в основное время, то американцы финишируют четвертыми. При этом сами россиянине в заключительном туре в группе В сыграют с действующими чемпионами мира шведами. В случае неудачи подопечные Ильи Воробьева утратят лидерство.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на чемпионате мира по хоккею произошло историческое событие.

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Тема
Чемпионат мира по хоккею
Место
Словакия
Тег
сборная России по хоккею
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Вонючая паРАшная падаль шо на льду, шо в комментариях. Читаем и помним - какая мразь кацап! Тварь тупая, злобная и бесконечно дикая! Москаляку на гілляку! (с)
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Махал Махалыч, что то ты кусочек хохлоскотообразной выбляди поиздержался в сблевывании говна. Напрягись, хохлятина, твои рвотные каловые массы уже не так воняют как прежде. Стареешь, хохлопездол.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Махал Махалыч, Да по ходу самый тупой злобный и дикий здесь только ты
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2
0
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Рагул в это время дрыщут в шаровары и выкладывают самый вэлыкый тризуб з сала. "Потрэбуймо допмогы" --- "Агрэссийи нэ проявляймо"!!!
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CARGO 100
CARGO 100
России спутали все карты ... Я уж подумал, шо это украинские "гадалки на коньках" чудят ...
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