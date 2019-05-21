России спутали все карты на чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею с большой долей вероятности уже на четвертьфинальной стадии чемпионата мира по хоккею, который в эти дни проходит в Словакии, сразится с одним из своих принципиальных соперников американцами.

Это стало известно после неожиданной победы Германии над Финляндией в заключительном матче первого этапа первенства в Группе А. "Бундестим" добился волевой победы, спутав все турнирные расклады – 4:2, пишет российское издание Чемпионат.com.

сборная России по хоккею IIHF

Россияне уже готовились к противостоянию с немцами в первой стадии плей-офф, однако теперь вынуждены будут ожидать результата поединка Канада – США. Если "клиновые листья" обыграют "звездно-полосатых" в основное время, то американцы финишируют четвертыми. При этом сами россиянине в заключительном туре в группе В сыграют с действующими чемпионами мира шведами. В случае неудачи подопечные Ильи Воробьева утратят лидерство.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на чемпионате мира по хоккею произошло историческое событие.

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