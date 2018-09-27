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России отдали еще один чемпионат мира

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Международная федерация хоккея (IIHF) выбрала Россию страной-хозяйкой чемпионата мира 2023 года. 87-й мундиаль пройдет в Санкт-Петербурге - в январе того же года в Новосибирске состоится молодежный чемпионат мира.

В Санкт-Петербурге и Новосибирске специально к этим событиям возведут новые арены. В Питере стадион будет рассчитан на 22 тысяч зрителей, в Новосибирске – на 10 тысяч.

Чемпионат мира 2023 года станет восьмым, который примет Российская Федерация. До этого турнир проходил в 1957, 1973, 1979, 1986, 2000, 2007 и 2016 годах.

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Напомним, что в 2018 году в России прошел чемпионат мира по футболу. Победительницей стала сборная Франции, в финале обыграв Хорватию.

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Тема
Чемпионат мира по хоккею
Место
Россия
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Не понял! Киеву должны же были дать? Какие противные!
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1
Влад Жирнов
Влад Жирнов
👍👏👏👏
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1
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Так а цэ зрада или пэрэмога? И если пэрэмога, то чья?
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