России отдали еще один чемпионат мира

Международная федерация хоккея (IIHF) выбрала Россию страной-хозяйкой чемпионата мира 2023 года. 87-й мундиаль пройдет в Санкт-Петербурге - в январе того же года в Новосибирске состоится молодежный чемпионат мира.

В Санкт-Петербурге и Новосибирске специально к этим событиям возведут новые арены. В Питере стадион будет рассчитан на 22 тысяч зрителей, в Новосибирске – на 10 тысяч.

Чемпионат мира 2023 года станет восьмым, который примет Российская Федерация. До этого турнир проходил в 1957, 1973, 1979, 1986, 2000, 2007 и 2016 годах.

Напомним, что в 2018 году в России прошел чемпионат мира по футболу. Победительницей стала сборная Франции, в финале обыграв Хорватию.