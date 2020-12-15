Родители юных хоккеистов требуют отставки руководства Федерации хоккея Украины

Родители юных хоккеистов создали петицию за реорганизацию Федерации хоккея Украины (ФХУ) и отставку ее руководства с запретом работы в хоккее на четыре года.

Появилась петиция на имя президента Украины Владимира Зеленского и министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта на днях в Facebook, сообщает sport.24tv.ua.

Как отмечается, на прошлой неделе в чемпионате Украины по хоккею прогремел громкий скандал. Накануне Генерального конгресса Федерации хоккея Украины, на котором должны были состояться выборы на пост Президента организации, стало известно, что как таковых выборов не будет.

Допуск к выборам не получил единственный альтернативный кандидат, олимпийский чемпион и участник Матча Всех Звезд НХЛ Алексей Житник.

Эта ситуация стала точкой невозврата для украинской хоккейной общественности – сразу же с протестом выступили профессиональные клубы. Команды обратились к Министру молодежи и спорта Украины Вадиму Гутцайту с просьбой повлиять на ситуацию, реорганизовать ФХУ и провести честные выборы.

Иначе командам угрожают остановкой чемпионата УХЛ и аннулированием его результатов, что означает только одно – исчезновение профессионального хоккея в Украине.

Профессионалов поддержал и детский хоккей, ведь именно детские чемпионаты на этот момент должны находиться под опекой ФХУ, которая по своему Уставу обязуется популяризировать хоккей, разрабатывать методики воспитания молодежи и в конце концов проводить детские чемпионаты. Но пока по всем этим пунктам в Федерации промах.

Ниже приводим текст петиции:

"На данный момент в Facebook в течение всего двух дней эта петиция набрала более 500 голосов "за", а также вызвала большой ажиотаж в хоккейном сообществе Украины. Ведь именно за родительские деньги сейчас и существуют ДЮСШ – дети получают экипировку, ездят на турниры, а потом начинают выступать за сборные.

Получается, что именно родители, а не ФХУ (как прописано в уставе и как неустанно повторяет сам Брезвин) готовят основу сборной? Чем закончится этот конфликт все смогут узнать уже 17-го декабря, когда под эгидой Министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта состоится круглый стол между представителями ФХУ и УХЛ.

А на следующий день состоится Генеральный конгресс Федерации, в ходе которого и пройдут выборы на пост Президента ФХУ. Вся хоккейная общественность надеется на то, что ситуация не дойдет до остановки национального чемпионата, ведь это будет означать, что профессиональный хоккей в Украине исчезнет", – говорится в петиции.