Разбил стекло и вылетел с площадки: в Венгрии хоккеист нелепо отпраздновал шайбу. Видео

В матче хоккейной лиги Венгрии между "Уйбудой" и "Фехерваром Титанок" (4:3 ОТ) случился необычный курьез.

Защитник хозяев Марко Чоллак открыл счет в первом периоде поединка Эрсте лиги, забив свою дебютную шайбу в чемпионате. Он не сумел сдержать эмоции и на радостях врезался в защитное стекло, в результате чего оно разбилось, а сам игрок вылетел за пределы площадки.

После устранения этой неполадки матч продолжился. Во второй двадцатиминутке "Фехервару" удалось переломить ход поединка, забив три гола, но в решающем периоде "Уйбуда" сумела сравнять счет (3:3) з 30 секунд до конца, а затем победить в овертайме. Это позволило команде хозяев закрепиться на первой позиции, а вот гости теперь занимают предпоследнее место.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее игрок НХЛ забил победную шайбу за 0,1 секунды до конца матча.