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18 февраля • обновлено в 21:11
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"Пытался забыться": канадский хоккеист рассказал, как мучился, живя в России

3.8т
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Известный канадский хоккеист Брэндон Сагдэн с ужасом вспомнил о своем выступлении в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в 2009 году за подольский "Витязь".

Брэндон Сагдэн

Брэндон Сагдэн

Россия показалась ему другим миром с вечно плохой погодой, а его командой руководил мафиози.

"Эти полтора года один из самых депрессивных моментов в моей жизни. Должно было случиться чудо, чтобы человек на улице там улыбался. Очень депрессивно. Я тогда начал постоянно пить водку, чтобы забыться", — признался канадец в подкасте Bucket Drop

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"Настоящее адище": канадский хоккеист рассказал об ужасах жизни в России

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее канадский экс-хоккеист магнитогорского "Металлурга" Джейми Макленнан сравнил свою жизнь во время работы в России с пребыванием в тюрьме.

Позже канадский экс-нападающий омского хоккейного клуба "Авангард" Максим Тальбо крайне негативно вспомнил о своем этапе карьеры в России, назвав Магнитогорск "самы ср*ным местом" в мире.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Место
Россия
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Комментарии
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Andria Viktor
Andria Viktor
А как же славный город Магнитогорск?
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Ш. Олег
Ш. Олег
Отмучился, бедняга. :)
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Это он ещё в украине не был)))))
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