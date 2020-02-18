"Пытался забыться": канадский хоккеист рассказал, как мучился, живя в России

Известный канадский хоккеист Брэндон Сагдэн с ужасом вспомнил о своем выступлении в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в 2009 году за подольский "Витязь".

Брэндон Сагдэн

Россия показалась ему другим миром с вечно плохой погодой, а его командой руководил мафиози.

"Эти полтора года один из самых депрессивных моментов в моей жизни. Должно было случиться чудо, чтобы человек на улице там улыбался. Очень депрессивно. Я тогда начал постоянно пить водку, чтобы забыться", — признался канадец в подкасте Bucket Drop

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее канадский экс-хоккеист магнитогорского "Металлурга" Джейми Макленнан сравнил свою жизнь во время работы в России с пребыванием в тюрьме.

Позже канадский экс-нападающий омского хоккейного клуба "Авангард" Максим Тальбо крайне негативно вспомнил о своем этапе карьеры в России, назвав Магнитогорск "самы ср*ным местом" в мире.

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