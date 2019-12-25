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26 декабря • обновлено в 00:19
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Путин сыграл в хоккей на Красной площади и был высмеян в сети

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Президент России Владимир Путин принял участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади.

Он по традиции надел свитер с 11 номером. Вместе с ним на лед вышли глава Минобороны Сергей Шойгу, а также звезды российского хоккея — Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов и другие.

Против Путина сыграли губернатор Московской области Андрей Воробьев, тульский губернатор Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин, Роман Ротенберг и музыкант Игорь Бутман.

В интернете такую игру главы РФ подняли на смех.

"Клоуны как они есть. У шумеров клоун стал президентом, а у нас президент - клоуном", - пишут читатели.

Других разозлило, что Путин устроил гуляние в такой трагический день.

"Как раз отметили ровно третью годовщину как ТУ-154 Минобороны РФ пошел на дно в Сочи. "Красавцы"! Причину катастрофы засекретили, а что вы хотели?", - возмущаются юзеры.

Путин сыграл в хоккей на Красной площади и был высмеян в сети
Путин сыграл в хоккей на Красной площади и был высмеян в сети
Путин сыграл в хоккей на Красной площади и был высмеян в сети
Путин сыграл в хоккей на Красной площади и был высмеян в сети
Путин сыграл в хоккей на Красной площади и был высмеян в сети
Путин сыграл в хоккей на Красной площади и был высмеян в сети
Путин сыграл в хоккей на Красной площади и был высмеян в сети
Путин сыграл в хоккей на Красной площади и был высмеян в сети
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Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2019 года Путин стал посмешищем в сети во время хоккейного гала-матча Ночной хоккейной лиги в Сочи.

Глава РФ, в команде которого играл также министр обороны Сергей Шойгу, забросил десять шайб в ворота противника (14:7).

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Автор
Максим Богданов
Персона
Владимир Путин
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Одно хорошо,что родственники упавших,узнали Путина.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Я смотрю, дурачки из некоей украинской сети готовы смеяться над чем угодно.
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