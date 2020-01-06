Путаница в головах: Канделаки отреагировала на скандал с "Матч ТВ"

Генеральный директор "Матч ТВ" Тина Канделаки ответила на критику канала из-за трансляции повтора финала молодежного чемпионата мира по хоккею-2011 во время решающей игры 2020 года.

Из-за такого решения многие болельщики были уверены, что российская сборная обыграла канадцев, а не уступила, как это было в реальности.

"Оказывается, повтор блестящего финала МЧМ-2011 по хоккею, который мы показали на "Матч ТВ", это "модель принятия решений на основе манипуляции и подмены". По-моему, "манипуляция" – это использовать мое имя в посте исключительно для кликбейта. Что же до путаницы в головах некоторых людей, скажу: прогноз погоды по телевизору не отменяет необходимости посмотреть в окно перед выходом из дома. Если вы промокли, это не значит, что кто-то вами манипулирует", – написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель комитета Госдумы по вопросам физкультуры и спорта Михаил Дегтярев вызвал гнев россиян, ошибочно поздравив сборную с победой на МЧМ по хоккею.

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