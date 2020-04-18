Пустозвонов признался, что пробовал играть в хоккей, а отец Захарова занимался баскетболом: откровения онлайн-баттла "Без клюшек"

Вчера, 17 апреля, Украинская хоккейная лига совместно с ТМ "Parimatch" провели очередной онлайн-баттл "Без клюшек" на YouTube-канале УХЛ, в котором на поле битвы сошлись представители разных видов спорта. Хоккей и баскетбол по разные стороны домашнего ринга представляли топовые игроки украинских чемпионатов, игроки национальных сборных Украины - капитан ХК "Донбасс" Виктор Захаров и капитан БК "Киев-Баскет" Максим Пустозвонов.

В ходе баттла спортсмены пообщались с болельщиками и признались, что с лёгкостью могли бы перейти в другой вид спорта. К тому же, капитан "Киев-Баскета" Максим Пустозвонов рассказал, что ещё в Донецке часто посещал матчи "Донбасса" на арене "Дружба".

– Мой папа был хоккеистом - играл когда-то в Чехословакии в свое время. И я даже пробовал себя в хоккее на замерзшем озере. У меня была самодельная, такая деревянная клюшка, и мы с другом кидали от ворот до ворот. А самое смешное - мы в конце оба провалились под лёд (смеётся).

На самом деле, мне очень импонирует хоккей и я его часто смотрю по телевизору. А когда я ещё играл в Донецке, то часто ходил на матчи "Донбасса".

Капитан "Донбасса" Виктор Захаров, как оказалось, тоже не по наслышке знает о баскетболе:

– Вы мне не поверите, но мой папа ещё в школе занимался баскетболом. Да и я тоже в детстве любил в него поиграть. Кстати, может поэтому я и вырос таким высоким. А если бы профессионально начал заниматься баскетболом, то вырос бы наверное ещё больше (смеётся).

Отметим, что уже сегодня, 18 апреля, хоккей возьмёт реванш у баскетбола - в 19:00 на YouTube-канале УХЛ защитник ХК "Кременчук" Александр Боевых померится силами с форвардом БК "Черкасские Мавпы" Александром Кобцом.

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