Президент "Кремечука" дал прогноз на новый сезон УХЛ Париматч

Президент "Кременчука" Сергей Мазур пообщался с пресс-службой УХЛ и поделился своими эмоциями после первого чемпионства кременчужан в истории клуба, а также рассказал о целях и ожиданиях от будущего сезона.

— Какие у Вас остались эмоции после выигранного финала плей-офф?

— Эмоции только позитивные. Мы долго шли к золотым медалям, много работали и сейчас команда показала, что заслужила это золото своим трудом и работой.

Хочу поблагодарить всех причастных – и игроков, и тренерский штаб, и всех сотрудников клуба, и, конечно же, наших болельщиков за старания, поддержку и веру в наши силы.

— Когда Вы начинали свой путь как основатель клуба, думали ли Вы, что когда-то Ваша команда выиграет чемпионский титул?

— Конечно, мне всегда хочется верить успех своей команды. Но тогда не было конкретно такой мысли. Мы хотели развивать спорт в городе, давать детям возможность развиваться и становиться на путь профессионалов.

Уже позже мы начали еще больше вкладываться в развитие самого клуба, а после сделали серьезную реконструкцию арены, создали все условия для команды. А теперь наконец-то пришли к золоту.

Я думаю, что это серьезный толчок для развития спорта в городе. Дети должны видеть, к чему они стремятся и идут, а родители должны понимать, куда отдавать детей. Так что команда-Чемпион – это хорошо не только для нас, как для команды. Это хорошо для всего нашего региона и развития спортивной инфраструктуры в городе.

— Трижды Ваша команда уступала в финалах и оставалась за шаг до чемпионства. Как морально команде справляться с подобными поражениями и как находить мотивацию снова идти в бой?

— Поражения всегда должны мотивировать быть лучше, стремиться к большему. Конечно, сложно морально оставаться в одном шаге от чемпионства, но это сделало нас сильнее и позволило выиграть сейчас.

Это был трудный и длинный сезон, сложный финал, но команда проявила характер и довела дело до конца.

— Какой у Вас план в развитии команды в дальнейшем? Есть ли новые партнеры клуба?

— Мы сейчас делаем акцент не только на основную команду, но и на детские школы, воспитание подрастающего поколения. Хочется, чтобы в будущем состав основного клуба пополняли местные воспитанники.

Одним из важнейших этапов было, конечно, строительство арены. Мы отстроили действительно хороший спортивный комплекс, в котором есть все для тренировочного процесса команды.

Сейчас мы уже подписали ряд спонсоров команды на будущий сезон – это "Кременчук М’ясо" (ТМ "Фарро") и автозавод "Альфатекс". Это, к слову, первые спонсоры, которые начали поддерживать нас финансово.

А с этого сезона у нас появился Генеральный партнер - ТМ "Королівський Смак", Это наши хорошие друзья и давние партнеры. К тому же, в этом сезоне нам помогает город и мы очень рады, что городские власти поддерживают спорт. Я думаю, что мы двигаемся в правильном направлении и дальше сможем разговаривать о новых партнерских соглашениях.

Я считаю, что каждому клубу важно не только иметь таких партнеров и спонсоров, но еще и делать с ними правильные интеграции, внедрять в наш вид спорта.

— Чего Вы ожидаете от будущего сезона УХЛ Париматч?

— Жду ярких и интересных матчей, борьбы за места в таблице и, конечно же, побед своей команды. Сейчас чемпионат вырос, добавилось три новых клуба с серьезными амбициями, так что возрастет и конкуренция внутри чемпионата. Я думаю, что это будет один из лучших и самых интересных сезонов УХЛ, а зрителей ждет принципиальная борьба и за места в и таблице, и за медали.

Я рад, что чемпионат Украины выходит на новый уровень, расширяет географию и добавляет новые команды. Это говорит о том, что хоккей в нашей стране становится все популярнее, люди интересуются этим видом спорта. Я думаю, что мы сейчас находимся на верном пути развития и будем идти только вперед.

Плюс, сейчас мне бы хотелось, чтобы в Полтаве появилась такая же ледовая арена и готов к этому приложить свои усилия, а также поделиться своими знаниями и опытом.

Напомним, что в пятом юбилейном сезоне УХЛ Париматч примут участие 8 клубов. Кубок открытия Париматч состоится 25 октября между чемпионом и вице-чемпионом сезона 2019/20 - на арене "Айсберг" сойдутся "Кременчук" и "Донбасс".

22 октября состоится открытие арены в Мариуполе и исторический матч между абсолютным дебютантом УХЛ "Мариуполем" и вновь созданным киевским МХК "Сокол". Также 25 октября стартовый матч сезона сыграют "Днепр" и "Белый Барс".