Президент ФХУ требовал выдвинуть "нужного" кандидата на пост нового главы организации

Президент Федерации хоккея Украины (ФХУ) Анатолий Берзвин требовал от главы киевской ячейки организации Юрия Загороднего не выдвигать на выборы нового руководителя ФХУ Алексея Житника.

Об этом сам Загородний рассказал в интервью XSPORT. По его словам, Брезвин требовал выдвижения "нужного" кандидата, а Житник не был допущен к голосованию. После этого Загородний решил подать в отставку со своего поста.

"Мне предложил встретиться Анатолий Иванович Брезвин. На встрече президент ФХУ стал мне рассказывать, что должен быть только один кандидат, и назвал фамилию этого человека. К этому человеку я тоже очень хорошо отношусь, но я Анатолию Ивановичу сказал, что ко мне, как к руководителю областной федерации хоккея Украины, обратился Алексей Николаевич (Житник – ред.), и мы приняли решение выдвинуть его кандидатуру", – заявил он.

Загородний добавил, что глава ФХУ приводил в качестве аргументов против Житника странные высказывания.

"К примеру, что Алексей Николаевич долго не жил в Украине. Второе, что он не до конца понимает ситуацию развития хоккея в стране. В третьих, что у него нет тех связей, которые нужны в Украине для решения ряда вопросов. Однако, несмотря на все аргументы, Киевское областное отделение федерации хоккея решило выдвинуть на должность Алексея Николаевича Житника", – отметил экс-глава киевской ФХУ.

Нынешний президент ФХУ Анатолий Брезвин XSPORT

Он также потребовал от руководства федерации отменить выборы нового президента, которые намечены на 18 декабря.

"Я считаю, что сейчас руководство Федерации хоккея Украины должно набраться мужества и отменить запланированный на 18 декабря конгресс. Заново провести процедуру выдвижения кандидатов и перенести конгресс на февраль или март месяц. За это время ничего абсолютно не случится. Сами понимаете, что десятки лет "все было нормально", то за два-три месяца ничего не произойдет. И только тогда уже провести профессиональную демократическую процедуру выборов нового руководства ФХУ", – подчеркнул Загородний.

Отметим, что 17 декабря состоится круглый стол с участие представителей федерации и хоккейных клубов страны. Его инициировал министр спорта Украины Вадим Гутцайт.

Как сообщал OBOZREVATEL, профессиональные хоккейные клубы Украины пригрозили ФХУ приостановкой чемпионата с 1 января из-за скандала вокруг выборов нового президента.