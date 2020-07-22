Появление МХК "Сокол" в чемпионате УХЛ-Пари-Матч даст большой толчок к популяризации хоккея – Симчук

Директор ДЮСШ "Сокол" и будущего клуба, именитый украинский игрок Константин Симчук в интервью порталу XSPORT.ua рассказал о заявке команды в чемпионат Украины, претендентах на место главного тренера и развитии хоккея в Украине.

— Можно ли возвращение "Сокола" в чемпионат Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч считать возрождением легендарного клуба?

— Полноценным "возрождением" легендарного "Сокола" это событие считать преждевременно. На сегодняшний день мы можем смело говорить о запуске молодежной команды, которая сыграет во взрослом чемпионате Украины.

Этим мы, так сказать, замыкаем цепочку в нашей школьной системе. По факту команда, выступающая в национальном первенстве - это то звено, которого нам не хватало

— Какой была работа над восстановлением "Сокола" и как помогла в этой работе Украинская хоккейная лига?

— Мы уже далеко не первый год общаемся с руководством Украинской хоккейной лиги. И мы все прекрасно понимали, что такой легендарный клуб, как "Сокол" должен участвовать в чемпионате УХЛ-Пари-Матч. Конечно, все сделали свой огромный вклад в то, чтобы у "Сокола" появилась возможность заиграть в чемпионате Украины. Нам это очень помогло.

Повторюсь, это пока еще не тот легендарный клуб, но это первый шаг к его возрождению.

— Вы планируете привлекать в команду более опытных игроков или же команда будет полностью играть молодежным составом?

— Наша задача №1 - это максимально привлечь в команду ребят с 2000 по 2004 год - воспитанников нашей школы. И если получится вернуть всех этих ребят, то мы будем выступать молодежным составом. Это наш приоритет.

Конечно, многие из этих ребят либо уже имеют контракты с другими клубами, либо выступают заграницей, но сейчас мы ведем переговоры. Если у нас все же не получится привлечь в команду наших воспитанников, то будем докомплектовывать состав более опытными игроками.

— Кто может возглавить столичный клуб?

— Мы сейчас ведем активные переговоры с Олегом Шафаренко. Лично я вижу в нем большой потенциал. Плюс он не так давно работал с юниорской сборной Украины. Так что в его характере есть черты главного тренера и я считаю, что он может справиться с этой задачей.

— Вы сами будете участвовать в тренировочном процессе команды?

— Вариант, что я буду одним из помощников главного тренера - возможен. У нас в школе есть такие специалисты как Андрей Савченко, Александр Матвийчук, Вячеслав Тимченко, Дмитрий Марковский, Рамиль Юлдашев. Я думаю, что каждый из них мог бы возглавить команду, ведь у них достаточно опыта.

Так что мы планируем всем тренерским составом школы участвовать в тренировочном процессе, потому что очень важно, чтобы команда развивалась и росла внутри чемпионата Украины.

— На какой площадке "Сокол" будет проводить домашние матчи?

— Сейчас мы ведем переговоры с киевским АТЭКом. Да, ситуация там очень непростая, но мы пытаемся реанимировать этот каток.

— Когда планируется первый сбор команды?

— Со следующего понедельника мы начнем ледовые тренировки на ВДНХ, а с 1-го августа начнем официальные занятия. Первую половину августа у нас будут лед и земля на ВДНХ, а с 15-го августа у нас запланирован сбор на олимпийской базе в Конче-Заспе.

— Как думаете, появление в чемпионате УХЛ-Пари-Матч МХК "Сокол" подымет интерес к хоккею в Киеве?

— Мы очень давно работаем над тем, чтобы возродить "Сокол" в Киеве и поэтому я думаю, что и в дальнейшем у нас все получится. Это только первый шаг, но он очень серьезный для нас.

Плюс хочу отметить старания со стороны управления Министерства молодежи и спорта, а также КМДА. Много сотрудников этих структур лично приложили руку к развитию нашей школы.

Во многих украинских хоккейных школах есть это недостающее звено - молодежная команда в чемпионате Украины. Я считаю, что в Украине все школы должны иметь именно такую структуру - от набора до молодежной команды во взрослом чемпионате. Это идеальный вариант.

Ещё есть хорошая система, которую практикует в "Белом Барсе" Константин Буценко. Это один из немногих клубов в Украине, кто сохраняет и воспитывает свою молодежь. Да и вообще, для молодых ребят "Белый Барс" был так называемым крылом, под которое можно вернуться.

— Сейчас уже можно говорить о серьезном сдвиге в сторону развития украинского хоккея?

— Мы делаем только первые шаги в сторону этого развития. Например, сегодня большую часть дня мы провели подбирая кандидатов в команду. Поэтому в ближайшие месяцы мы будем проводить селекцию и подбирать ребят. Я думаю, что уже к концу сезона будут видны какие-то результаты.

Что касается всего украинского хоккея, то нам необходимо создать как минимум еще 10 школ с подобными структурами. Тогда будут и молодежные команды, и академии, и наборы детей.

К слову, хочу сказать, что в этом году у нас в ДЮСШ "Сокол" один из самых больших наборов за последние годы. Это как раз дети 2013-2014 года, когда "Сокол" еще играл во Дворце Спорта и собирал полные трибуны. Этих детей как раз и привели родители, которые ходили на матчи легендарного киевского клуба.

А вообще, я считаю, что появление МХК "Сокол" в чемпионате Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч даст большой толчок к популяризации спорта в Киеве и во всей Украине.