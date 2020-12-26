Появилось видео из раздевалки сборной России после матча с США на МЧМ по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею обыграла сверстников из США в первом матче на чемпионате мира (МЧМ) U-20, который с 25 декабря по 5 января проходит в канадском Эдмонтоне.

Встреча завершилась со счетом 5:3, а после победы российская команда устроила сдержанное празднование в раздевалке. На видео попала концовка командного ритуала. Хоккеисты из РФ стали в круг и трижды прокричали "Россия!".

Отметим, что у россиян в этой игре дубль сделал Василий Пономарев. Также точными шайбами отметились Захар Бардаков, Илья Сафонов и Егор Чинахов, забивший в пустые ворота в концовке игры.

Свой следующий матч Россия на турнире сыграет утром 28 декабря против сборной Чехии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 января сборная России по хоккею U-20 проиграла ровесникам из Канады в финале молодежного чемпионата мира-2020.

Решающая встреча 44-го турнира под эгидой ИИХФ состоялась на "Остравар-Арене" в Чехии и завершилась со счетом 4:3, при этом по ходу матча россияне лидировали 3:1.